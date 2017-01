Feyenoord verrassend onderuit tegen Vitesse in kwartfinales KNVB-beker

Na een eerste helft waarin niet werd gescoord waren het aanvoerder Guram Kashia en Adnane Tighadouini die na rust trefzeker waren voor Vitesse.

Feyenoord kan zich door de uitschakeling volledig richten op het verdedigen van de koppositie in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst werd voor de winterstop al uitgeschakeld in de Europa League.

Vitesse is door de winst op Feyenoord nog steeds in de race om voor het eerst sinds 1990 de finale van het bekertoernooi te bereiken. Destijds was PSV in de eindstrijd met 1-0 te sterk.

Dinsdag schaarde Sparta Rotterdam zich als eerste club onder de laatste vier in de KNVB-beker. Woensdag bereikten ook SC Cambuur en AZ de halve finales.

Fanatiek

Gesteund door het thuispubliek begon Vitesse fanatiek aan de wedstrijd. De ploeg van trainer Henk Fraser had veelvuldig de bal, maar echte kansen werden er in de eerste tien minuten niet gecreëerd.

Het was zelfs Feyenoord dat de eerste doelpoging waagde. Spits Nicolai Jörgensen mocht in het strafschopgebied geheel vrijstaand aannemen, maar trof uit een moeilijke hoek het zijnet. Aan de andere kant vond Maikel van der Werff eveneens vanuit een lastige positie doelman Brad Jones op zijn weg.

Na een kwartier nam de druk van Vitesse af en nam Feyenoord de overhand. Vitesse-doelman Eloy Rooom redde fraai op een vrije trap van Steven Berghuis en was een paar minuten net eerder bij de bal dan Jörgensen.

In het vervolg zakte het tempo en werden beide ploegen slordiger, waardoor echt grote kansen uitbleven. Een vrije trap van Jens Toornstra eindigde in de muur en Kelvin Leerdam kopte over uit een corner.

Levendig

Na een gezapig einde van de eerste helft begon de tweede helft levendig. Vitesse werd door de invalbeurt de Braziliaan Nathan gevaarlijker en aan de andere kant was Feyenoord een paar keer dreigend.

Nadat keeper Jones al moest redden op een verraderlijk schot van Lewis Baker was het tien minuten na rust raak voor de thuisploeg. Aanvoerder Kashia kopte bij de tweede paal raak en dat leidde tot een explosie van vreugde bij de Vitesse-fans.

Die vreugde werd alsmaar groter toen Tighadouini er niet veel later zelfs 2-0 van maakte. Hij kan binnentikken na een goede Arnhemse aanval. Na de treffer werd het wat onrustig op een deel van de tribunes in de Gelredome, maar de wedstrijd werd ondanks de ongeregeldheden voortgezet.

Feyenoord moest door de achterstand komen, maar het was Vitesse dat het gevaarlijkst was. Tighadouini raakte met een bal vanaf de zijkant de lat en Ricky van Wolfswinkel schoot de bal niet veel later in het zijnet.

Trainer Van Bronckhorst bracht aanvoerder Dirk Kuijt (die rust kreeg en op de bank begon) en Bilal Basaçikoglu en dat leidde ertoe dat de bezoekers wat gevaarlijker werden, maar in gevaar kwam de halvefinaleplaats voor Vitesse niet meer.