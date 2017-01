Klaassen vindt dat Ajax sterkste selectie van Eredivisie heeft

"Als ik de andere ploegen zie spelen, dan is dat allemaal ook niet overtuigend", zegt Klaassen voor de camera van NUsport. "Ik denk dat wij de beste selectie hebben en dus denk ik dat wij kampioen gaan worden, al moeten we het wel elke week laten zien."

Toch is het verschil op de ranglijst vijf punten en heeft Feyenoord ook nog een veel beter doelsaldo. "Ik denk dat dat vooral door onze seizoenstart komt", zegt Klaassen.

"Begin dit seizoen was het nog niet zo goed als het nu is. Toen hebben we een paar punten laten liggen. In de tweede seizoenshelft verwacht ik trouwens niet dat de top drie nog veel punten zal verspelen. Vooral de toppers worden cruciaal."

Mooie middag

Zondag wacht Ajax en Klaassen een op papier makkelijke wedstrijd. Nadat afgelopen weekend na acht jaar eindelijk weer eens gewonnen werd van FC Utrecht (0-1) is laagvlieger ADO Den Haag in de Arena de volgende tegenstander.

"De eerste dagen na Utrecht waren we gewoon hartstikke blij. De manier waarop we daar gewonnen hebben was heel mooi. En tegen ADO kan het weer een mooie middag worden. We hebben het in de groep nog niet over het doelsaldo, maar het zou lekker zijn als we tegen zo'n tegenstander een goede uitslag neerzetten."

De wedstrijd tussen ADO en Ajax begint zondag om 14.30 uur in de Arena en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

