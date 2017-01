Willem II huurt Belgische spits Oulare van Watford

Technisch manager Joris Mathijsen is blij met extra versterking voor de aanval, nadat Bartholomew Ogbeche recent zijn voorste kruisband heeft gescheurd. "Door het wegvallen van Ogbeche wilden we een extra optie voor de spitspositie hebben. Daarom hebben we besloten om Obbi tot het eind van het seizoen te huren."

Oulare, die met rugnummer 58 gaat spelen, hoopt zich te kunnen ontwikkelen in de Eredivisie. "Nederland staat bekend om het aanvallende voetbal. Als spits vind ik dat natuurlijk wel fijn", aldus de 1.96 meter lange aanvaller.

"Mensen denken dat ik door mijn lengte vooral fysiek sterk ben en goed kan koppen, maar ik ben ook een speler met technische kwaliteiten", omschrijft Oulare zichzelf.

Naar verluidt was deed ook ADO Den Haag een poging om de spits naar de Eredivisie te halen.

Niet speelgerechtigd

De spits werd het afgelopen halfjaar door Watford uitgeleend aan Zulte Waregem, maar wegens tegenvallende prestaties werd zijn huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd.

In 2014 debuteerde Oulare voor Club Brugge, dat hem een jaar later voor ongeveer acht miljoen euro aan Watford verkocht. In de Premier League kwam Oulare weinig aan spelen toe, waardoor de club besloot hem te verhuren.

Oulare zal de wedstrijd van vrijdagavond tegen Sparta vanaf de tribune moeten bekijken. Hij is voor die wedstrijd niet speelgerechtigd.

Willem II scoorde in de eerste negentien competitiewedstrijden slechts twaalf keer. Alleen Roda JC is met acht doelpunten minder trefzeker in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie