Southampton valt deels in handen Chinese investeerder

Engelse media melden dat het Chinese bedrijf ruim 235 miljoen euro neertelt voor zeggenschap over de club van Virgil van Dijk en Jordy Clasie.

Met de Chinese investeerder gaat de huidige nummer elf van de Premier League clubs als Aston Villa, West Bromwich Albion, Birmingham City en Wolverhampton Wanderers achterna.

Volgens schattingen hebben Chinese ondernemingen en personen afgelopen jaar drie miljard dollar aan investeringen in het Engelse voetbal gedaan, onder impuls van president Xi Jinping, die van zijn land een voetbalgrootmacht wil maken.

Problemen

In 2009 verkeerde Southampton in grote financiële problemen vanwege een schuld van ruim 35 miljoen euro. Van de Engelse voetbalbond kreeg de club tien punten aftrek in het daaropvolgende seizoen.

De Zwitserse miljonair Markus Liebherr investeerde in de club, waarna zijn dochter het stokje overnam. In november werd bekend dat de Chinese investeerders interesse hadden om de club over te nemen van Liebherr.

Southampton plaatste zich gisteravond nog voor de finale van de League Cup, nadat het op Anfield met 0-1 won van Liverpool door een goal van Shane Long in blessuretijd.