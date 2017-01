Van Boekel houdt dubbel gevoel over na primeur videobeelden

"Het geeft een apart gevoel, misschien wel een dubbel gevoel. Je wordt namelijk gecorrigeerd, dus dat betekent dat ik eerst een fout had gemaakt. Aan de andere kant ben ik blij dat we het hebben. Anders had ik hier gestaan na het geven van een onterechte stafschop", zei Van Boekel voor de camera van FOX Sports.

De scheidsrechter legde de bal bij een 1-2 stand op de stip omdat hij hands had geconstateerd van Cambuur-verdediger Omar El Baad.

Van Boekel liep luttele tellen later echter op verzoek van videoscheidsrechter Jochem Kamphuis richting de zijkant van het veld, waar hij de beelden nog een keer terug kon kijken. Daaruit bleek volgens de arbiter dat Sebastien Haller, die de bal tegen de hand van El Baad aanschoot, zich schuldig had gemaakt aan gevaarlijk spel.

"Jochem wilde dat ik de situatie nog een keer terugkeek", aldus Van Boekel. "Dat heb ik gedaan en toen zag ik dat Haller eerst een overtreding maakte voordat de verdediger van Cambuur de bal op een arm kreeg. Het mooie van het systeem was dat ik ook meteen het beste beeld kreeg.''

Eer

Van Boekel gaf Cambuur uiteindelijk een vrije trap voor gevaarlijk spel van Haller. Het was voor de eerste keer dat er in Nederland een dergelijke beslissing op basis van videobeelden werd genomen.

"Ik moet eerlijk toegeven: het is een flink gevoel. Je weet dat de mensen in het stadion, maar ook heel veel mensen thuis, zitten te wachten op jouw beslissing. En dan moet je ook nog een strafschop terugtrekken. Je moet je eer een beetje aan de kant schuiven, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat om de juistheid van de beslissing en die hebben we genomen."

