Brazilië verslaat Colombia in benefietduel Chapecoense

Aan boord zat de selectie en begeleiding van de Braziliaanse club Chapecoense, die op weg was naar Medellin voor de eerste finalewedstrijd van de Copa Sudamericana tegen het Colombiaanse Atlético Nacional.

De opkomst bij de benefietwedstrijd viel de organisatie tegen. In stadion Nilton Santos is plaats voor 45.000 mensen, maar woensdag kwamen er slechts 18.695.

Vier overlevenden - drie voetballers en een radiocommentator - waren ook in het stadion aanwezig. Doelman Jackson Follmann is een deel van zijn been kwijt en zit in een rolstoel. De twee andere spelers, Neto en Alan Ruschel, zijn inmiddels weer in training.

Dudu

Alleen spelers uit de Zuid-Amerikaanse competities deden mee aan de benefietwedstrijd. Internationals van Europese clubs ontbraken.

De enige treffer kwam op naam van Dudu. De aanvaller van Palmeiras scoorde aan het begin van de tweede helft. Voor Brazilië was het de zevende opeenvolgende overwinning onder leiding van bondscoach Tite.

Eind maart komen beide landen weer in actie in de kwalifiatie voor het WK. Colmobia, dat zesde staat in de Zuid-Amerikaanse poule, speelt op 23 maart thuis tegen Bolivia. Koploper Brazilië gaat op bezoek bij nummer twee Uruguay.