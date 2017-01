Cambuur na historische bekerstunt in halve finale, AZ verslaat Heerenveen

FC Utrecht en Cambuur stonden na de reguliere speeltijd in de Galgenwaard op gelijke hoogte (2-2) en ook in de verlenging werd niet gescoord. De bezoekers zegevierden uiteindelijk na een spectaculaire strafschoppenreeks: 6-7.

Ramon Leeuwin (over en naast), Willem Janssen (lat) en Kristoffer Peterson (over) misten hun penalty namens FC Utrecht. Xander Houtkoop (redding) en Farshad Noor (naast) wisten niet te scoren voor Cambuur, maar uitschakeling bleef de bezoekers uiteindelijk bespaard.

Voor Cambuur is het de eerste keer in de historie dat het de halve eindstrijd bereikt van het bekertoernooi.

De ploeg van trainers Arne Slot en Sipke Hulshoff wist vorige maand in de achtste finales al te stunten door Ajax uit te schakelen.

FC Utrecht, verliezend bekerfinalist van 2016, kwam na 29 minuten nog wel op voorsprong in eigen huis door een doelpunt van Ramon Leeuwin. De verdediger scoorde tegen zijn oude club.

Vlak na rust zorgde Erik Bakker met een strafschop voor de gelijkmaker en twintig minuten daarna wist Martijn Barto de bezoekers uit Leeuwarden zelfs op voorsprong te zetten: 1-2.

FC Utrecht leek in de slotfase de uitgelezen mogelijkheid te krijgen om op gelijke hoogte te komen. Scheidsrechter Pol van Boekel wees naar de stip na hands van Cambuur-verdediger Omar El Baad, maar de arbiter kwam even later op zijn beslissing terug.

Van Boekel maakte voor het eerst in Nederland gebruik van de on-field review, waarbij de arbiter aan de zijlijn beelden kan terugkijken. Op basis daarvan besloot Van Boekel een vrije trap toe te kennen aan Cambuur voor gevaarlijk spel van Sebastien Haller, die de bal tegen de arm van El Baad aanschoot.

Hoewel FC Utrecht toch geen strafschop kreeg, kwam de gelijkmaker er alsnog. Giovanni Troupée kopte van dichtbij raak uit de rebound en bezorgde zijn ploeg daarmee in de laatste minuut een verlenging.

Beide ploegen wisten in de extra tijd niet meer te scoren, waardoor er een strafschoppenreeks volgde. Na een spectaculaire serie trok Cambuur uiteindelijk aan het langste eind.

AZ-Heerenveen

Ook AZ wist zich, in navolging van Sparta en Cambuur, bij de laatste vier te voegen in het bekertoernooi. De ploeg van trainer John van den Brom was in Alkmaar met 1-0 te sterk voor sc Heerenveen.

Derrick Luckassen bezorgde zijn ploeg twintig minuten voor tijd de zege. Hij stond op de juiste plek bij de tweede paal om een hoge corner van Dabney Dos Santos binnen te koppen. Luckassen kreeg even later een grote kans om het duel definitief op slot te gooien, maar hij schoot over.

Bij Heerenveen stond Martin Ödegaard voor de eerste keer aan de aftrap. De huurling van Real Madrid speelde al in de competitie tegen ADO Den Haag (2-0) en PSV (4-3), maar stond nog niet eerder in de basis.

Voor AZ is het de achtste keer deze eeuw dat het in de halve finale van het bekertoernooi staat. Alleen het inmiddels uitgeschakelde Ajax deed dat beter (negen keer).

