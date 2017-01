Real uitgeschakeld in Copa del Rey, Southampton naar League Cup-finale

Real Madrid moest in de return tegen Celta de Vigo een 2-1 achterstand zien weg te werken uit de heenwedstrijd. De 'Koninklijke' stond woensdag echter al na 44 minuten op achterstand na een eigen doelpunt van Danilo.

Bijna twintig minuten na rust kwam de spanning weer terug in de wedstrijd. Cristiano Ronaldo, die net als Karim Benzema en enkele andere vaste krachten in de basis begon, tekende voor de gelijkmaker.

Real ging op zoek naar de 1-2 om in ieder geval een verlenging af te dwingen, maar de ploeg van Zinedine Zidane kreeg uiteindelijk de deksel op de neus. De Deen Daniel Wass tekende vijf minuten voor tijd voor de 2-1 namens Celta de Vigo. Real maakte in blessuretijd nog wel de 2-2, maar dat mocht niet baten.

Stadgenoot Atletico Madrid verzekerde zich wel van een plek bij de laatste vier. De ploeg van trainer Diego Simeone had in de return tegen Eibar aan een 2-2 gelijkspel genoeg om door te gaan. De heenwedstrijd eindigde al in een 3-0 overwinning voor Atletico.

League Cup

In Engeland wist Southampton de finale te bereiken van de League Cup. De ploeg van manager Claude Puel was, net als in de heenwedstrijd, ook in de return te sterk voor Liverpool: 0-1.

Shane Long tekende in blessuretijd voor de enige treffer namens Southampton, dat aantrad zonder de geblesseerde Virgil van Dijk. Georginio Wijnaldum mocht pas in de slotfase invallen bij Liverpool.

Southampton stuit in de finale van de League Cup op de winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Hull City en Manchester United. De ploeg van José Mourinho won het eerste duel in de halve eindstrijd met 2-0. Donderdag volgt de return tussen beide teams.

Immers

In België wist Club Brugge de koppositie te behouden, mede door een doelpunt van Lex Immers. De ploeg van coach Michel Preud'homme won in eigen huis met 2-1 van het laaggeklasseerde Waasland-Beveren.

Immers maakte na negen minuten zijn eerste doelpunt voor Club Brugge. De voormalig middenvelder van ADO Den Haag en Feyenoord reageerde attent in de rebound.

Brugge, met ook Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis, kreeg in de eerste helft nog veel meer kansen, maar wist er geen te verzilveren.

Waasland sloeg terug in de negende minuut van de tweede helft met een doelpunt van Zinho Gano. Een stunt zat er niet in voor de bezoekers, want de Colombiaanse middenvelder José Izquierdo schoot na drie kwartier de 2-1 binnen.

Anderlecht bleef in het spoor van Brugge door de uitwedstrijd bij Westerlo met 4-2 te winnen. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee is twee punten.

Van Persie

In het Turkse bekertoernooi won Fenerbahçe de laatste groepswedstrijd. Mede door twee doelpunten van Robin van Persie was de ploeg van Dick Advocaat te sterk voor Amed SK: 3-0.

De 33-jarige aanvaller trof in de laatste tien minuten van de eerste helft twee keer doel. Van Persie tekende na 44 minuten voor de fraaiste treffer van de avond door doelman Kazim Sari te verschalken met een Panenka.

Salih Ucan had de thuisploeg na acht minuten al op voorsprong gezet tegen de derdedivisionist. Van Persie werd aan het begin van de tweede helft gewisseld voor Fernandinho.

Fenerbahçe, dat al zeker was van een plek in de achtste finales, eindigt als tweede in groep C achter Gençlerbirligi en voor Menemen Belediyespor en Amed SK.

Coppa Italia

In Italië bereikte Juventus ten koste van AC Milan de halve finales van de Coppa Italia. De ploeg uit Turijn won in eigen huis met 2-1.

Juventus leidde na ruim twintig minuten al met 2-0 dankzij treffers van Paulo Dybala en Miralem Pjanic. Na rust vond Milan via Carlos Bacca de aansluiting, maar de thuisploeg hield de voorsprong vast tot het einde.

AC Milan speelde ruim een half uur met tien man, nadat Manuel Locatelli met rood van het veld werd gestuurd. Juventus neemt het in de halve finale op tegen Napoli, dat dinsdag won van Fiorentina.