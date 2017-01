KNVB geeft veertien clubs in Tweede en Derde Divisie punten in mindering

Het gaat om één club uit de Tweede Divisie en dertien clubs uit de Derde Divisie, meldt de KNVB woensdag. Beide divisies zijn dit jaar nieuw in de voetbalpiramide.

Om welke clubs het gaan, heeft de voetbalbond niet bekend gemaakt. Tot 1 februari kunnen de clubs in beroep gaan, daarna wordt de straf definitief.

Clubs uit de Tweede Divisie moeten over acht spelers met contracten van minimaal twaalf uur per week beschikken. In de Derde Divisie gaat het om drie verplichte contractspelers.

De verenigingen hebben bij promotie één overgangsjaar, maar na dat jaar worden clubs uit de Tweede Divisie geacht dertien contractspelers te hebben. In de Derde Divisie moeten de clubs een jaar na promotie over zes contractspelers beschikken.

Clubs hadden tot 1 november de tijd om te voldoen aan de licentievoorwaarden. Tot 13 januari gaf de licentiecommissie de mogelijkheid om de voorwaarden op orde te krijgen, maar dat is de veertien clubs niet gelukt.

Promoveren

Sinds dit seizoen is het mogelijk om vanuit de Tweede Divisie te promoveren naar de Jupiler League. De nieuwe regels zijn in het leven geroepen om doorstroming van het amateurvoetbal naar betaald voetbal mogelijk te maken.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, zegt dat de consequenties voor de clubs bedoeld zijn om straks onder gelijkwaardige omstandigheden tegen elkaar te kunnen spelen. "We moeten ons gedragen naar de regels die we elkaar hebben opgedragen. Ook omdat we met zijn allen hebben afgesproken dat net onder de top van het betaald voetbal clubs zich langzaam moeten voorbereiden op een mogelijke entree in de top."

De drie punten worden definitief in mindering gebracht als als een club niet in beroep gaat tegen de uitspraak van de licentiecommissie. Volgens Tweededivisie.org gaat het in elk geval om AFC uit de Tweede Divisie en Derdedivisionisten Westlandia, Dongen, Juliana'31, Quick'20, Be Quick 1887, Hercules, EVV, UDI'19 en OJC Rosmalen.