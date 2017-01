Ajacied El Ghazi tekent als zesde Nederlander ooit bij Lille

El Ghazi reisde vorig week al af naar Noord-Frankrijk voor de medische keuring, maar de transfer werd pas dinsdag op Deadline Day afgerond. Volgens verschillende media zal de 19-jarige Braziliaan David Neres van Sao Paulo de opvolger worden van de buitenspeler bij Ajax.

"Ik ben heel blij dat ik getekend heb bij Lille", zegt El Ghazi in een eerste reactie op de site van zijn nieuwe club. "Ik kreeg direct een goed gevoel bij deze club."

"Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik zag alle prijzen toen ik hier aankwam en ik weet dat Eden Hazard en Patrick Kluivert hier hebben gespeeld. Dat betekent dat Lille een grote club is. Mijn boodschap aan de fans is dat ik altijd honderd procent zal geven.

El Ghazi, die met rugnummer 7 gaat spelen in Noord-Frankrijk, is de zesde Nederlander bij Lille na Wilhelm van Lent, Cor van der Hart, Cees van Kooten, Adick Koot en Kluivert.

Basisplaats

Ajax plukte El Ghazi in 2013 weg uit de jeugd van Sparta Rotterdam. Na zijn debuut in het seizoen 2014/2015 werd hij al snel een vaste waarde in het elftal van toenmalig trainer Frank de Boer.

In zijn eerste twee seizoenen was de aanvaller goed voor in totaal twintig treffers. Hij werd in oktober 2015 door bondscoach Danny Blind opgeroepen voor Oranje en speelde tegen Kazachstan en Turkije zijn tot dusverre enige interlands.

Dit seizoen verloor El Ghazi onder trainer Peter Bosz zijn basisplaats aan Bertrand Traoré. Na een ernstig incident op de training werd de rechtsbuiten begin november voor een maand teruggezet naar Jong Ajax.

In de eerste duels na de winterstop had El Ghazi weer een basisplaats bij Ajax, ook omdat Traoré met Burkina Faso actief is op de Afrika Cup. Afgelopen weekend ontbrak hij vanwege zijn aanstaande transfer in de selectie voor het duel met ADO Den Haag.

In totaal speelde El Ghazi meer dan honderd officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Hij tekende daarin voor 23 doelpunten. Zijn contract in Amsterdam liep nog tot medio 2019.

Lille is de huidige nummer elf van de Ligue 1, met slechts acht punten meer dan hekkensluiter FC Lorient.

