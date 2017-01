Coutinho tekent nieuw contract bij Liverpool

De Engelse club heeft niet bekendgemaakt hoe lang de nieuwe verbintenis loopt, maar naar verluidt tekent de Braziliaan tot medio 2022.

Het vorige contract van Coutinho liep tot de zomer van 2020. Volgens media in Engeland stond de aanvaller in de belangstelling van FC Barcelona.

Coutinho kwam vier jaar geleden over van Internazionale. De Braziliaans international was in 163 wedstrijden goed voor 34 doelpunten bij Liverpool.

"Bij mijn komst ben ik met open handen ontvangen door de supporters en iedereen bij deze club. Dat is een belangrijke factor geweest in mijn besluit om een nieuw contract te tekenen", zegt Coutinho op de website van Liverpool.

"Ik wil elke supporter bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik hoop ze daar graag voor terug te betalen. Op het veld ga ik mijn best doen om assists te geven aan mijn ploeggenoten en om doelpunten te maken voor het team, zodat we prijzen kunnen winnen."

Blessure

Onlangs maakte Coutinho zijn rentree, nadat een enkelblessure hem sinds eind november aan de kant hield.

"Ik ben iemand die elke dag hard traint om beter te worden. Als je terugkeert van een blessure, is het moeilijk om meteen weer op je oude niveau te presteren", aldus Coutinho

"De laatste wedstrijden waren daarom niet zo goed. Maar ik ben er klaar voor om de strijd aan te gaan op het veld."

Liverpool wist slechts twee punten te behalen uit zijn laatste drie competitieduels en is afgezakt naar de vierde plek op de ranglijst, met tien punten achterstand op koploper Chelsea.

Volgende week dinsdag speelt de ploeg van Georginio Wijnaldum thuis tegen de Londenaren. Woensdagavond speelt Liverpool in eigen huis de return van de halve finale van de League Cup tegen Southampton. De heenwedstrijd ging met 1-0 verloren.

