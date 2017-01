Sparta verslaat FC Volendam en is eerste halvefinalist in KNVB-beker

De wedstrijd in het Kras Stadion was na verlenging in 1-1 geëindigd. Thomas Verhaar leek Sparta in de verlenging al naar de halve eindstrijd te schieten, maar Bert Steltenpool scoorde tegen namens FC Volendam.

In de strafschoppenserie ging het lang gelijk op. Namens Sparta misten captain Michel Breuer en Mart Dijkstra. Steltenpool en Kevin van Kippersluis faalden aan de kant van FC Volendam.

Rihairo Meulens werd uiteindelijk de schlemiel bij de thuisploeg. Na zijn misser schoot Sparta-verdediger Sherel Floranus de beslissende strafschop raak.

Woensdag staan FC Utrecht-SC Cambuur (18.30 uur) en AZ-sc Heerenveen (20.45 uur) op het programma. Donderdag trappen Vitesse en Feyenoord in het laatste kwartfinaleduel om 20.45 uur af.

Paal

In de eerste helft was FC Volendam het dichtst bij een doelpunt. Joey Veerman trof met een schot de paal. Aan de andere kant kwam Spartaan Paco van Moorsel na een voorzet net tekort om de bal binnen te tikken.

Na rust was het opnieuw de thuisploeg die het meest in aanmerking kwam voor een treffer. Zo trof Kees Kwakman de lat. Toch moest FC Volendam ook op blijven letten, want opnieuw was Van Moorsel namens Sparta gevaarlijk.

In de tweede helft van de verlenging was het Verhaar die Sparta met een raak schot in de korte hoek de winst leek te bezorgen, maar snel na de openingstreffer was het via Steltenpool alweer gelijk.

In de strafschoppenserie trok Sparta, waar trainer Alex Pastoor de hele wedstrijd door een schorsing vanaf de tribune bekeek, uiteindelijk aan het langste eind.

