El Ahmadi en Marokko ten koste van Ivoorkust naar knock-outfase Afrika Cup

Invaller Rachid Alioui was in Gabon de grote man aan de kant van Marokko tegen Ivoorkust. De aanvaller van het Franse Nîmes Olympique tekende in de 64e minuut met een fraai schot voor de enige treffer van de wedstrijd.

De 31-jarige El Ahmadi speelde net als voormalig PSV'er Manuel da Costa de hele wedstrijd bij de Marokkanen. Datzelfde gold voor geboren Amsterdammer Mbark Boussoufa.

Door de winst van Marokko moet Feyenoord het nog iets langer stellen zonder El Ahmadi. De middenvelder speelt in ieder geval zondag nog in de kwartfinales met Marokko. De tegenstander in dat duel is nog niet bekend.

De eliminatie van Ivoorkust is verrassend. De ploeg van onder anderen ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon en voormalig Eredivisie-spelers Wilfried Bony en Salomon Kalou in de ploeg won de vorige editie van de Afrika Cup.

In de huidige editie wist Ivoorkust geen groepsduel te winnen. Eerder werd ook favoriet Algerije al uitgeschakeld.

Togo-DR Congo

In het andere duel in groep C stelde DR Congo door een zege de groepswinst veilig tegen Togo, dat achter Ivoorkust als vierde en laatste eindigde in de groep. De wedstrijd eindigde in 1-3.

Congo had aan een gelijkspel genoeg en stond bij rust op voorsprong dankzij Junior Kabananga. Na tien minuten in de tweede helft maakte Firmin Mubele Ndombe er 0-2 van.

Togo, waar sterspeler Emmanuel Adebayor meedeed, deed via Kodjo Laba iets terug. Paul-Jose Mpoku bepaalde de eindstand met een rake vrije trap op 1-3. Bij Congo vielen Jordan Botaka (oud-Excelsior) en Jeremy Bokila (ex-AGOVV Apeldoorn en Sparta Rotterdam) in.

Eeder verzekerden Burkina Faso, Kameroen, Senegal, Tunesië en Ghana zich al van de kwartfinales. Woensdag strijden Egypte en Mali in groep D achter Ghana om het laatste ticket.