Nol Hendriks positief over toekomst Roda met investeerder Korotaev

De 79-jarige Hendriks, die in het verleden bestuurslid was bij Roda en miljoenen in de club stak, denkt dat de club al op korte termijn profijt kan hebben van de financiële injectie van de Russische Zwitser Korotaev.

"Ik heb begrepen dat het geld al binnen is en dat het ook direct geïnvesteerd kan worden. Ik ben heel blij dat ze iets hebben gevonden", laat hij weten tegenover Voetbal International.

"Bovendien is het goed dat het niet om een meerderheidsbelang gaat. Was dat wel het geval, dan zie je sponsoren meteen weglopen. Nu kunnen ze samen aan Roda bouwen."

Hendriks werd door Roda JC betrokken bij de beslissing om met Korotaev in zee te gaan. "Ik ben gebeld door de club. Ze hebben me voordat het nieuws naar buiten kwam bijgepraat. Niet veel later zouden ze het personeel inlichten. Nee, ik heb niet doorgevraagd. Maar mijn eerste gevoel zegt dat dit er heel goed uitziet voor Roda JC."

Ramp

Volgens Hendriks is het hard nodig dat er dingen veranderen bij Roda JC. De huidige hekkensluiter van de Eredivisie heeft het al jaren moeilijk en speelde in het seizoen 2014/2015 zelfs in de Jupiler League.

"Het is momenteel een ramp. In de voorbereiding heb ik al gezegd dat dit Roda samen met Go Ahead Eagles tegen degradatie zou strijden. De selectie is niet goed genoeg", oordeelt Hendriks.

"In twee jaar tijd zijn er vijf spitsen gekomen, waarvan er geen enkele weet te overtuigen. Er moet aanvallend snel wat bijkomen. Ik hoop dat er een goede technische man met een goed netwerk komt."

Zelf zal Hendriks geen rol meer vervullen in Kerkrade. "Ik heb afstand genomen van de club. Vorig jaar heb ik voor het laatst geïnvesteerd. Destijds heb ik de club gesponsord."

Roda JC verloor zondag van NEC (2-0) en treft zaterdag Excelsior. De ploeg van trainer Yannis Anastasiou won tot dusver slechts één van de negentien competitieduels en scoorde pas acht keer.

