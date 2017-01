Oranjevrouwen dankzij hattrick Miedema ruim langs Rusland

Het duel werd gespeeld in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar Oranje op trainingskamp is. Halverwege stond het 1-0 voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. De 21-jarige Mediema was drie minuten voor rust trefzeker.

Na een uur spelen maakte de spits van Bayern München maakte na een uur spelen ook de 2-0 en een minuut voor tijd de 4-0. Tussendoor was Lineth Beerensteyn verantwoordelijk voor de 3-0.

De interland tegen Rusland was de tweede wedstrijd van Oranje in Spanje. Vrijdag werd Roemenië met liefst 7-1 verslagen door de ploeg van Wiegman, die deze maand Arjan van der Laan opvolgde als bondscoach.

Van der Laan werd in december ontslagen omdat de KNVB onvoldoende vertrouwen had in de oud-speler van onder meer Sparta. Assistent-bondscoach Foppe de Haan blijft wel tot het EK komende zomer.

Het EK wordt in juli en augustus in Nederland gespeeld en Oranje is ingedeeld in een groep met België, Denemarken en Noorwegen.

Record

Door haar drie treffers van dinsdag tegen Rusland staat Miedema vier jaar na haar debuut in Oranje al op 34 interlandtreffers. Tegen Roemenië passeerde ze Sylvia Smit (30 doelpunten) op de topscorerslijst aller tijden van de Oranjevrouwen, waardoor ze nu tweede staat.

Het record van Manon Melis (59 doelpunten) is nog wel ver weg voor Miedema. De 30-jarige Melis zette vorig jaar na 132 interlands een punt achter haar loopbaan.