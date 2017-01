Oranjevrouwen dankzij hattrick Miedema ruim langs Rusland

Het duel werd gespeeld in het Spaanse La Manga, waar Oranje op trainingskamp is. Halverwege stond het 1-0 voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. De 21-jarige Mediema was drie minuten voor rust trefzeker.

Na een uur spelen maakte de spits van Bayern München maakte na een uur spelen ook de 2-0 en een minuut voor tijd de 4-0. Tussendoor was Lineth Beerensteyn verantwoordelijk voor de 3-0.

De interland tegen Rusland was de tweede wedstrijd van Oranje in Spanje. Vrijdag werd Roemenië met liefst 7-1 verslagen door de ploeg van Wiegman, die deze maand Arjan van der Laan opvolgde als bondscoach.

Van der Laan werd in december ontslagen omdat de KNVB onvoldoende vertrouwen had in de oud-speler van onder meer Sparta.