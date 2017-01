Chery definitief van Queens Park Rangers naar China

De oud-speler van ADO Den Haag en FC Groningen had bij QPR nog een contract tot de zomer van 2018, maar sprak al eerder zijn voorkeur uit voor een lucratief avontuur, waar hij vooralsnog de enige Nederlander is in de Super League.

Het is niet bekend hoeveel de 28-jarige middenvelder gaat verdienen bij de Chinese club.

QPR-trainer Ian Holloway vindt het jammer dat Chery vertrekt. "Het is teleurstellend dat een speler met zulke kwaliteiten onze club verlaat. Aan de andere kant wil ik alleen spelers die hier echt willen zijn en het was duidelijk dat Chery naar China wilde."

62 wedstrijden

Chery, die in het voorjaar van 2015 nog tot de selectie van Oranje behoorde, speelde anderhalf jaar voor QPR, dat hem overnam van FC Groningen. Eerder was hij actief voor ADO Den Haag, FC Twente, SC Cambuur, FC Emmen en RBC Roosedaal.

Bij QPR kwam Chery tot 62 wedstrijden en daarin scoorde hij veertien keer.

