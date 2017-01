Roda JC deels in handen buitenlandse investeerder

Korotaev heeft daarnaast een langetermijnplan om de Limburgse Eredivisieclub terug naar de Nederlandse subtop te leiden. Hij is in Dubai eigenaar van een bank.

Voormalig schoonspringer Korotaev zal een deel van de aandelen overnemen van Frits Schrouff. De 76-jarige multimiljonair uit Landgraaf blijft in het bezit van het grootste deel van de aandelen van de hekkensluiter van de Eredivisie, die dit seizoen pas acht keer scoorde.

Schrouff werd eind 2015 eigenaar en redde Roda JC van een faillissement. De aandelenoverdracht met Korotaev wordt binnen enkele weken afgerond.

"Ik ben zeer verheugd om samen met de heer Schrouff zijn uitzonderlijke steun voor de club verder uit te bouwen met het doel Roda zo spoedig mogelijk terug te brengen in het linkerrijtje", zegt Korotaev bij de bekendmaking van het nieuws op de website van Roda JC.

"Het enthousiasme en de passie van de mensen bij Roda en de directie in het bijzonder heb ik vanaf de eerste minuut super gewaardeerd en heeft me het gevoel gegeven bij de juiste club te zijn beland om mijn ambities te verwezenlijken."

Ambities

De begroting wordt op termijn met ruim 5 miljoen euro verhoogd naar een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen. Naast investeren in de spelersgroep wil Korotaev geld steken in de jeugdopleiding van de hekkensluiter van de Eredivisie.

Algemeen directeur Wim Collard vreest niet dat de investeringen van de Korotaev ten koste gaan van het Limburgse karakter van Roda JC. "Korotaev heeft uitgesproken ambities met onze club en voor hem blijft de stevige regionale verankering het belangrijkste", aldus Collard.

"Samen met de supporters, de sponsors en de hele regio wil hij gaan bouwen aan de toekomst van Roda JC. Dit blijkt ook uit het feit dat Frits Schrouff een rol blijft spelen als mede-eigenaar. Zo verbinden wij de regionale betrokkenheid aan het mondiale zakelijke netwerk van Korotaev."

Technisch directeur Ton Caanen is ook zeer positief. "Korotaev investeert niet alleen, maar is ook oprecht betrokken", aldus Caanen. "Hij heeft een uitgesproken sporthart en is een echte teamspeler. 'Samen' is zijn sleutelwoord. Vanaf onze eerste kennismaking hadden wij een klik."

ADO Den Haag

Roda JC is niet de eerste Limburgse club die (deels) in buitenlandse handen komt. Afgelopen zomer werd Fortuna Sittard, dat uitkomt in de Jupiler League, overgenomen door de Turkse investeerder Isitan Gün.

In de Eredivisie hebben ADO Den Haag en Vitesse een buitenlandse eigenaar, al leven de Hagenaars momenteel in onmin met de Chinese grootaandeelhouder Hui Wang. Vitesse kwam in 2010 in handen van de Georgiër Merab Jordania en heeft nu de Rus Aleksandr Chigirinsky als eigenaar.

