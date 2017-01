Ibrahimovic vindt dat Rooney te weinig waardering krijgt in Engeland

"Iedereen weet hoe goed Wayne is, maar dit land moet hem ook eens gaan waarderen", aldus Ibrahimovic in Engelse media. "Ik zie momenteel geen spits zoals hij. Geef me maar een naam. Noem er één. En nog steeds zijn jullie niet blij met hem."

"Het record dat hij dit weekend verbroken heeft, is iets heel groots. Heel veel topspelers hebben voor United gevoetbald en zijn naam staat nu helemaal bovenaan de lijst."

Rooney maakte zaterdag in het uitduel met Stoke City (1-1) zijn 250e treffer voor Manchester United in alle competities en dat is er een meer dan clublegende Sir Bobby Charlton. Begin deze maand kwam de oud-speler van Everton dankzij een goal in het FA Cup-duel met Reading al op gelijke hoogte met Charlton.

In september 2015 passeerde de 115-voudig international Charlton al als topscorer aller tijden van het Engelse elftal. Inmiddels staat hij op 53 interlandtreffers. Charlton heeft er 49.

Trots

Desondanks zijn Engelse media en fans dit seizoen vaak kritisch op Rooney, die niet altijd meer een basisplaats heeft onder manager José Mourinho. Volgens collega-aanvaller Ibrahimovic is de aanvoerder nog steeds heel belangrijk voor de 'Mancunians'.

"Hij is geweldig", stelt de Zweed. "Buiten het veld is hij een echte leider en op het veld is hij een heel complete voetballer. Hij helpt zijn teamgenoten en hij heeft die heel belangrijke kwaliteit dat hij weet hoe hij goals kan maken en assists kan geven."

"Ik ben er heel trots op dat ik op hetzelfde veld stond toen hij het record verbrak en hopelijk kan hij nog lang doorgaan met wat hij nu doet."

Manchester United staat na 22 wedstrijden op de zesde plek in de Premier League, op veertien punten van koploper Chelsea. De 'Red Devils' gaan donderdag op bezoek bij Hull City voor de return in de halve finale van de League Cup.