Veltman vindt dat druk in titelrace vooral bij Feyenoord ligt

Op bezoek bij FC Utrecht zorgde Veltman er zondag met zijn ploeg dankzij een benauwde zege (0-1) voor dat het gat met Feyenoord beperkt blijft tot vijf punten.

De 25-jarige rechtsback vindt het even wennen dat Ajax in tegenstelling tot voorgaande seizoenen in de achtervolging moet op de aartsrivaal. "Meestal was het PSV of Ajax dat bovenaan stond", beaamt hij in gesprek met NUsport.

"We moeten nu achter Feyenoord aan, maar geloof me: ze voelen de druk wel. Het is aan ons om die druk in de komende tijd zo groot mogelijk te houden."

Veltman vindt wel dat Feyenoord tot dusver een degelijke indruk maakt. Hij zag zaterdag enkele beelden van de wedstrijd waarin de Rotterdammers tegen Willem II de vijftiende zege van het seizoen boekten (1-0).

"Ze hebben veel de bal en ze domineren gewoon", aldus de veertienvoudig Oranje-international. "Misschien ziet het er allemaal niet zo heel mooi uit, maar ze winnen wel en daar gaat het uiteindelijk om."

Primeur

Veltman beleefde zondag een primeur, want het was voor hem de eerste keer dat hij met Ajax in competitieverband wist te winnen op bezoek bij FC Utrecht. Tot zondag wonnen de Amsterdammers voor het laatst in 2009 in de Galgenwaard en toen was de verdediger, die in 2012 debuteerde, er nog niet bij.

Dat Ajax er zondag eindelijk weer eens in slaagde een uitduel met FC Utrecht te winnen is volgens Veltman een teken dat de hoofdstedelingen een stijgende lijn te pakken hebben en weten hoe een duel over de streep moet worden getrokken.

"Deze zege was onze verdienste. Toen we met 1-0 voorstonden, speelde FC Utrecht alleen maar lange ballen. Wij hebben minder lengte, maar wonnen bijna elk duel. We hebben het op vechtlust gewonnen", oordeelt hij.

"Het heeft ook met slimheid te maken. Matthijs de Ligt is bijvoorbeeld ook niet de allergrootste, maar met zijn lichaam en timing won hij bijna alle luchtduels."

Ajax neemt het zondag in de twintigste speelronde in eigen huis op tegen ADO Den Haag. Concurrent Feyenoord treft op dezelfde dag NEC in De Kuip. Nummer drie PSV gaat een dag eerder op bezoek bij Heracles Almelo.

