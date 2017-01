Strafschoppen helpen NEC langs Roda, Excelsior gelijk tegen Go Ahead

NEC kwam zondagmiddag op de deels nog met sneeuw bedekte mat al snel op voorsprong. Gregor Breinburg mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Daryl Werker een overtreding had gemaakt op Mohamed Rayhi. Breinburg faalde niet: 1-0.

De middenvelder schoot NEC kort na rust ook op 2-0, wederom uit een strafschop. Nu ging de bal op de stip na een lichte overtreding van de net ingevallen Frederic Ananou op Ferdi Kadioglu.

De aanvoerder was mogelijk bezig aan zijn laatste wedstrijd in De Goffert. De middenvelder is dicht bij een overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer. LA Galaxy zou Breinburg graag naar de Verenigde Staten willen halen.

Roda leek een kwartier voor tijd op 2-1 te komen, maar de treffer van Mitchel Paulissen werd vanwege vermeend buitenspel afgekeurd.

NEC staat door de zesde zege van het seizoen op de negende plaats in de stand met 25 punten. Roda is laatste met dertien punten.

Excelsior-Go Ahead

Go Ahead Eagles is dankzij de remise bij Excelsior van die laatste plaats af, al is het op doelsaldo. Excelsior is veertiende met zeventien punten.

Bij Go Ahead moest coach Hans de Koning het duel vanaf de tribune bekijken. Hij zat in Rotterdam een wedstrijd schorsing uit, waardoor Harry Decheiver als eindverantwoordelijke op de bank zat. Excelsior begon met Jordy de Wijs in de basis. De verdediger werd onlangs op huurbasis van PSV overgenomen.

De Eagles kwamen in Kralingen al snel op voorsprong. Pedro Chirivella kopte al na acht minuten een voorzet van Jarchinio Antonia binnen. De Spanjaard maakte vorige week zijn debuut voor Go Ahead.

Nigel Hasselbaink bracht de thuisploeg na krap een halfuur op gelijke hoogte. De spits, die vlak daarvoor al een enorme kans had laten liggen, tikte de bal bij de tweede paal binnen.

Beide ploegen waren in de tweede helft dicht bij de 2-1. Zo schoot bij de Eagles Elvis Manu in kansrijke positie naast, terwijl Excelsior-aanvaller Terell Ondaan zag hoe zijn vrije trap knap uit de bovenhoek werd getikt door doelman Theo Zwarthoed. Het bleef echter bij 1-1.

