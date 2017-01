Schöne opgelucht dat hij gemiste penalty goed kon maken tegen Utrecht

De 30-jarige Deen schoot een afvallende bal in de 83e minuut fraai in de kruising en bezorgde zijn ploeg daarmee de zege. Een kwartier na rust schoot hij over uit een penalty.

"Ik raakte hem goed en hij paste precies. Dat we hier acht jaar niet hebben gewonnen maakt 'm nog iets mooier", genoot Schöne van zijn doelpunt. "Er zat wel wat frustratie in, een gemiste penalty wil je goedmaken. Dit was de ideale manier."

De voormalig speler van De Graafschap en NEC beaamde dat hij de strafschop simpelweg had moeten benutten, waardoor Ajax het duel eerder naar zich toe had kunnen trekken.

"Een penalty moet gewoon raak zijn. Ik wist bijna zeker dat de keeper naar rechts zou duiken, dus ik wilde door het midden schieten. Dat kon ook prima, als hij niet zo hoog was", aldus Schöne, die in oktober tegen Excelsior ook miste. Hij verwacht dat de volgende strafschop door iemand anders wordt genomen.

"Ik sta niet direct helemaal onderaan het lijstje denk ik, maar ook niet meer bovenaan. Ik heb er dit seizoen twee gemist, dus dan is het terecht dat iemand anders aan de beurt is. Maar we hebben genoeg goede nemers, dus daar maak ik me geen zorgen over."

2009

Volgens Schöne dwong Ajax zelf af dat het in Utrecht voor het eerst sinds 2009 in competitieverband weer wist te winnen.

"Ik vond ons in het eerste half uur aardig goed spelen. Op een gegeven moment maakten we slordige fouten en hielpen we Utrecht in de wedstrijd. In de tweede helft was het niet hoogstaand, maar er werd wel geknokt."

Trainer Peter Bosz was het met Schöne eens. "Natuurlijk waren er ook momenten dat Utrecht kon scoren. En als dat was gelukt, dan zou het allemaal heel anders zijn geworden. Maar we hebben die overwinning uiteindelijk wel afgedwongen."

Dat Ajax acht jaar niet had gewonnen in de Galgenwaard zei Bosz niet heel veel. De Apeldoorner waakt ervoor dat zijn ploeg scherp blijft in de achtervolging op koploper Feyenoord, dat nog altijd vijf punten voorsprong heeft.

"Dit is wel lekker, maar meer ook niet. Er is geen tijd voor verslapping. Ik ben nog niet vergeten hoe we voor eigen publiek vijf punten tegen Roda JC en Willem II hebben verspeeld."

