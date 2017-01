Thuiszege Chelsea op Hull, Arsenal met tiental voorbij Burnley

Bij Chelsea waren Diego Costa en Gary Cahill verantwoordelijk voor de doelpunten. Costa stond weer in de basis nadat hij een week geleden nog buiten de selectie was gehouden. De Spanjaard zou in belangstelling staan van verschillende clubs uit China.

Tegen Hull liet Costa echter zien dat Chelsea er veel belang bij heeft als hij blijft. De spits schoot in blessuretijd van de eerste helft de 1-0 binnen.

Het spel had daarvoor geruime tijd stilgelegen, nadat Cahill en Ryan Mason van Hull met hun hoofden tegen elkaar waren geknald. De middenvelder van de gasten moest per brancard het veld verlaten.

Cahill kon wel gewoon verder en bepaalde in de slotfase met een kopbal de eindstand op 2-0. Chelsea heeft daardoor nog altijd een riante voorsprong in de Premier League. De ploeg verzamelde in 22 duels 55 punten.

Arsenal

Alexis Sanchez kroonde zich bij Arsenal in de hectische slotfase tot matchwinner. De Chileen schoot een strafschop binnen, na een overtreding op Laurent Koscielny. De Fransman stond echter buitenspel op dat moment, waardoor Burnley zich over die beslissing mag beklagen.

De gasten leken vlak daarvoor een punt over te houden aan het duel, nadat Andre Gray ook al vanaf elk meter trefzeker was. Hij wiste daarmee de openingstreffer van Shkodran Mustafi uit.

Vlak daarna moest de thuisploeg echter met tien man verder. Granit Xhaka werd na een tackle met twee benen uit het veld gestuurd.

Arsenal leek vervolgens te bezwijken, maar kon dankzij Sanchez alsnog drie punten bijschrijven. Door de zege blijft de achterstand van de nummer twee op Chelsea acht punten.

Coach Arsène Wenger werd vlak na de strafschop van Burnley weggestuurd. De coach deelde een duw uit aan de vierde official en bood na afloop zijn excuses aan voor zijn gedrag.

"Ik zag er geen strafschop in, maar ik had mijn mond moeten houden en ik bied mijn excuses aan, ook al was ik gefrustreerd."

Southampton

Southampton steeg na de 3-0 thuisoverwinning op Leicester City naar plek elf. Leicester staat slechts vijftiende, op vijf punten boven de degradatiestreep.

Bij rust leidde de thuisploeg dankzij treffers van James Ward-Prowse en Jay Rodriguez. Kort voor tijd benutte Dusan Tadic een strafschop waarmee hij de eindstand op 3-0 bepaalde.

Van Dijk, de nieuwe aanvoerder van Southampton na het vertrek van José Fonte, viel aan het begin van de tweede helft vanwege enkelklachten geblesseerd uit. Jordy Clasie viel in de tweede helft in.

Volgens coach Claude Puel valt de schade bij Van Dijk mee. De Franse trainer hoopt dat de verdediger van het Nederlands elftal op tijd hersteld is voor de return op Anfield tegen Liverpool woensdag in het toernooi om de League Cup.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Premier League