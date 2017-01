Blessure Van Dijk bij zege Southampton op Leicester City

Voetbal

Voetbal Seuntjens bezorgt VVV in blessuretijd winst in Limburgse derby VVV-Venlo heeft zondag de Limburgse derby tegen MVV Maastricht met de hakken over de sloot gewonnen. Door een doelpunt van Ralf Seuntjens in blessuretijd zegevierde de koploper van de Jupiler League in eigen huis met 2-1.