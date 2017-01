Memphis debuteert met korte invalbeurt bij winnend Lyon, Barça klopt Eibar

Op het moment dat Memphis het veld betrad, stond de eindstand al op het scorebord. Mathieu Valbuena maakte de openingstreffer voor Lyon, Alexandre Lacazette was twee keer trefzeker. Namens Marseille, waar Karim Rekik de hele wedstrijd op de bank bleef, deed Doria bij een 2-0 achterstand iets terug.

Memphis kwam in zijn korte invalbeurt niet tot grootse daden, maar werd bij elk balcontact luid toegejuicht door het thuispubliek. De aanvaller werd eerder deze week overgenomen van Manchester United.

Lyon handhaaft zich met 37 punten uit twintig duels op de vierde plaats in de Franse Ligue 1, Marseille staat zevende. AS Monaco is koploper met 48 punten.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Franse Ligue 1

Barcelona

Barcelona had in het Baskische Eibar een halfuur nodig om op voorsprong te komen. Denis Suarez, de vervanger van de geblesseerd uitgevallen Sergio Busquets, was de doelpuntenmaker.

Na rust waren het de grote namen die Barcelona in veilige haven schoten. Lionel Messi scoorde de 0-2, Luis Suarez en Neymar namen de laatste twee goals voor hun rekening.

Een tegenvaller voor Barcelona is de blessure voor Busquets. De eerste diagnose luidt dat de middenvelder zijn buitenste enkelband heeft verrekt.

Barcelona komt door de overwinning op 41 punten. Dat zijn twee minder dan Real Madrid en één minder dan Sevilla, dat uit bij Osasuna een zwaarbevochten 3-4 zege boekte.

Antoine Griezmann voorkwam een nederlaag van Atletico Madrid in Baskenland. De Franse aanvaller knalde tien minuten voor tijd met een prachtig schot de gelijkmaker binnen tegen Athletic Bilbao: 2-2. De ploeg van trainer Diego Simeone staat op de vierde plaats in de Spaanse competitie, acht punten achter stadgenoot Real.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division

AS Roma

Met Strootman in de basis pakte AS Roma met de nodige moeite drie punten tegen Cagliari: 1-0. Edin Dzeko maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 55e minuut, na een assist van verdediger Antonio Rüdiger.

Cagliari, dat elfde staat in de Serie A, eindigde de wedstrijd met tien man. Joao Pedro kreeg rood na een overtreding op Strootman.

AS Roma komt door de zege op 47 punten, één minder dan Juventus. De koploper van de Serie A won eerder zondag met 2-0 van Lazio.

Juventus leidde voor eigen publiek al na een dik kwartier met 2-0. Paulo Dybala zette de 'Oude Dame' na vijf minuten op voorsprong, waarna Gonzalo Higuain de score verdubbelde.

Bij de gasen uit Rome stond Stefan de Vrij centraal achterin in de basis. Wesley Hoedt zat op de bank, terwijl Ricardo Kishna niet bij de selectie zat.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A

Club Brugge

In België won Club Brugge de doorgaans lastige uitwedstrijd bij Standard Luik met 3-0. Een van de doelpuntenmakers was Ruud Vormer. Lex Immers debuteerde in de slotminuten bij Brugge, dat met 46 punten uit 22 duels aan de leiding gaat in de Jupiler Pro League. Oud-Feyenoorder Immers kwam over van Cardiff City.

Jelle Vossen had de gasten in de 22e minuut aan een voorsprong geholpen met een rake kopbal op aangeven van Stefano Denswil. Na ruim een uur maakte Vormer met een knap ingeschoten vrije trap er 2-0 van.

Nog geen vijf minuten later zorgde de Braziliaan Wesley Moraes zelfs voor de 3-0. Aanvoerder Timmy Simons (40) speelde op Sclessin de 700e competitiewedstrijd uit zijn loopbaan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler Pro League

Fenerbahçe

In Turkije bracht Fenerbahçekoploper Basaksehir de eerste nederlaag van het seizoen toe. De ploeg van trainer Dick Advocaat won met 1-0. Juventus verstevigde de koppositie in de Serie A met een zege op Lazio.

Ozan Tufan maakte in de 28e minuut het winnende doelpunt voor Fenerbahçe, waar Jeremain Lens de hele wedstrijd meespeelde. Robin van Persie kwam zes minuten voor tijd als invaller in het veld.

Een kwartier voor tijd liet Fernandao de kans liggen om er 2-0 van te maken. De Braziliaan miste een penalty.

Basaksehir kan maandag de eerste plaats verliezen aan Besiktas, dat op bezoek gaat bij Alanyaspor. Het verschil tussen beide clubs is maar één punt. Fenerbahçe staat vlak achter Galatasaray vierde, met een achterstand van vier punten op de verrassende koploper.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Süper Lig