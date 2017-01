Juventus te sterk voor Lazio, Iborra helpt Sevilla voorbij Osasuna

Juventus leidde voor eigen publiek al na een dik kwartier met 2-0. Paulo Dybala zette de 'Oude Dame' na vijf minuten op voorsprong, waarna Gonzalo Higuain de score verdubbelde.

Bij de gasten uit Rome stond Stefan de Vrij centraal achterin in de basis. Wesley Hoedt zat op de bank, terwijl Ricardo Kishna niet bij de selectie zat.

Door de zege is de voorsprong van Juventus op achtervolgers AS Roma en Napoli weer vier punten. De formatie verzamelde in twintig duels 48 punten. Lazio staat vierde met veertig punten uit 21 duels.

Sevilla

Bij Sevilla was de hoofdrol voor Iborra. De middenvelder maakte in Pamplona tegen de nummer laatst in de stand twee keer een achterstand van zijn ploeg ongedaan, maar schoot ook in eigen doel.

Iborra scoorde eerste nadat Sergio Leon de thuisploeg op voorsprong had gezet, daarna deed hij op dat opnieuw nadat hij de bal zelf achter zijn eigen doelman had gewerkt.

Tien minuten voor tijd zorgde Franco Vazquez voor de 2-3, waarna Pablo Sarabia er zelfs nog 2-4 van maakte. Kenan Kodro bepaalde de eindstand vervolgens op 3-4.

In de stand komt Sevilla op 42 punten, waarmee het een punt achterstand heeft op Real Madrid. Die ploeg won zaterdag al met 2-1 van Malaga. Sevilla heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

