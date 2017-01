Fenerbahçe verslaat koploper Basaksehir, Juventus klopt Lazio

Ozan Tufan maakte in de 28e minuut het winnende doelpunt voor Fenerbahçe, waar Jeremain Lens de hele wedstrijd meespeelde. Robin van Persie kwam zes minuten voor tijd als invaller in het veld.

Een kwartier voor tijd liet Fernandao de kans liggen om er 2-0 van te maken. De Braziliaan miste een penalty.



Basaksehir kan maandag de eerste plaats verliezen aan Besiktas, dat op bezoek gaat bij Alanyaspor. Het verschil tussen beide clubs is maar één punt. Fenerbahçe staat vlak achter Galatasaray vierde, met een achterstand van vier punten op de verrassende koploper.

Juventus

Juventus leidde voor eigen publiek al na een dik kwartier met 2-0. Paulo Dybala zette de 'Oude Dame' na vijf minuten op voorsprong, waarna Gonzalo Higuain de score verdubbelde.

Bij de gasten uit Rome stond Stefan de Vrij centraal achterin in de basis. Wesley Hoedt zat op de bank, terwijl Ricardo Kishna niet bij de selectie zat.

Door de zege is de voorsprong van Juventus op achtervolgers AS Roma en Napoli weer vier punten. De formatie verzamelde in twintig duels 48 punten. Lazio staat vierde met veertig punten uit 21 duels.

Internazionale klom naar de vijfde plaats dankzij een 0-1 overwinning op bezoek bij Palermo. Joao Mario kroonde zich tot matchwinner door in de 65e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd te zorgen.

Beide ploegen beëindigden het duel met tien man na rode kaarten voor Cristian Ansaldi (Inter) en Alessandro Gazzi (Palermo). De ploeg van trainer Stefano Pioli, die begin november de ontslagen Frank de Boer opvolgde, bezit na 21 wedstrijden negen punten minder dan Juventus.

Sevilla

Sevilla boekte een zwaarbevochten zege op Osasuna. De nummer twee van Spanje won in Pamplona een doelpuntrijk duel met 3-4.

Bij Sevilla was de hoofdrol voor Iborra. De middenvelder maakte in Pamplona tegen de nummer laatst in de stand twee keer een achterstand van zijn ploeg ongedaan, maar schoot ook in eigen doel.

Iborra scoorde eerste nadat Sergio Leon de thuisploeg op voorsprong had gezet, daarna deed hij op dat opnieuw nadat hij de bal zelf achter zijn eigen doelman had gewerkt.

Tien minuten voor tijd zorgde Franco Vazquez voor de 2-3, waarna Pablo Sarabia er zelfs nog 2-4 van maakte. Kenan Kodro bepaalde de eindstand vervolgens op 3-4.

In de stand komt Sevilla op 42 punten, waarmee het een punt achterstand heeft op Real Madrid. Die ploeg won zaterdag al met 2-1 van Malaga. Sevilla heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Atletico Madrid

Antoine Griezmann voorkwam een nederlaag van Atletico Madrid in Baskenland. De Franse aanvaller knalde tien minuten voor tijd met een prachtig schot de gelijkmaker binnen tegen Athletic Bilbao: 2-2. De ploeg van trainer Diego Simeone staat op de vierde plaats in de Spaanse competitie, acht punten achter stadgenoot Real.

De verliezend finalist van de Champions League kwam in stadion San Mamés al vroeg op voorsprong via Koke, wiens voorzet zomaar in het doel belandde. Iñigo Lekue schoot Athletic Bilbao vlak voor rust langszij en de thuisploeg nam aan het begin van de tweede helft zelfs de leiding via Oscar De Marcos.

Nadat een prachtige lob van Griezmann over de Baskische keeper was afgekeurd vanwege vermeend buitenspel, schoot de Fransman even later alsnog de 2-2 binnen.

Club Brugge

In België won Club Brugge de doorgaans lastige uitwedstrijd bij Standard Luik met 3-0. Een van de doelpuntenmakers was Ruud Vormer. Lex Immers debuteerde in de slotminuten bij Brugge, dat met 46 punten uit 22 duels aan de leiding gaat in de Jupiler Pro League. Oud-Feyenoorder Immers kwam over van Cardiff City.

Jelle Vossen had de gasten in de 22e minuut aan een voorsprong geholpen met een rake kopbal op aangeven van Stefano Denswil. Na ruim een uur maakte Vormer met een knap ingeschoten vrije trap er 2-0 van.

Nog geen vijf minuten later zorgde de Braziliaan Wesley Moraes zelfs voor de 3-0. Aanvoerder Timmy Simons (40) speelde op Sclessin de 700e competitiewedstrijd uit zijn loopbaan.

AS Monaco

In Frankrijk heroverde AS Monaco met een overtuigende zege op FC Lorient de koppositie in de Ligue 1. Tegen de nummer laatst had de ploeg van de Portugese trainer Leonardo Jardim geen enkele moeite: 4-0.

De Braziliaan Boschilia wees Monaco de weg. In vijf minuten tijd halverwege de eerste helft trof de 20-jarige middenvelder twee keer doel. Met de derde goal van Valère Germain was de wedstrijd nog voor rust beslist. In de tweede helft maakte Germain ook nog de 4-0 na slordig balverlies van Lorient.

Monaco heeft nu twee punten voorsprong op Olympique Nice, dat vrijdag bij SC Bastia niet verder kwam dan 1-1. Titelverdediger Paris Saint-Germain, dat zaterdag met 2-0 won bij FC Nantes, volgt op drie punten.

Nummer vier Olympique Lyon komt zondag ook nog in actie. Mogelijk maakt de nieuwe aanwinst Memphis Depay direct zijn debuut tegen Olympique Marseille.

