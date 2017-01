Ajax met herstelde Younes in basiself tegen FC Utrecht

Younes viel een week geleden tegen PEC Zwolle (1-3 winst) al vroeg uit met een bovenbeenblessure. De Duitser trainde vrijdag echter weer volledig mee bij Ajax en nu blijkt hij dus definitief inzetbaar.

Trainer Bosz laat de ploeg die vorige week aantrad tegen PEC intact. Dat betekent dat André Onana op doel staat en dat de verdediging gevormd wordt door Joël Veltman, Davinson Sanchez, Nick Viergever en Daley Sinkgraven.

Aanvoerder Davy Klaassen, Lasse Schöne en Hakim Ziyech vormen zoals gewoonlijk het middenveld en voorin staan van rechts naar links Anwar El Ghazi, Kasper Dolberg en Younes.

Bij FC Utrecht kiest trainer Erik ten Hag eveneens voor dezelfde ploeg als vorige week. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd toen nipt met 1-2 gewonnen.

2009

Ajax heeft het de laatste jaren lastig in Utrecht. De Amsterdammers wonnen in competitieverband in 2009 voor het laatst in de Galgenwaard. Onder toenmalig trainer Marco van Basten werd het destijds 0-2.

FC Utrecht is bezig aan een goede reeks. De formatie van coach Ten Hag is al tien competitieduels zonder nederlaag. Ajax verloor op 11 december voor het laatst, toen FC Twente in Enschede met 1-0 te sterk was.

Doordat koploper Feyenoord zaterdagavond met 1-0 van Willem II won, moet nummer twee Ajax winnen om het gat met de Rotterdammers weer te verkleinen tot vijf punten. FC Utrecht is de huidige nummer zes van de Eredivisie.

De wedstrijd in de Galgenwaard begint zondagmiddag om 12.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Opstelling FC Utrecht: Jensen; Van der Maarel, Leeuwin, Janssen, Van der Meer; Amrabat, Brama, Barazite, Ayoub; Zivkovic, Haller.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; El Ghazi, Dolberg, Younes.

