Van Bronckhorst koestert alleen de punten na zege op Willem II

"We speelden niet zoals we kunnen en moeten doen. We gaven Willem II hoop omdat we de tweede treffer maar niet maakten. Maar ondanks dat we niet speelden zoals we dat kunnen, heeft het ons geen punten gekost", zei Van Bronckhorst na afloop in De Kuip.

Vorige week in het uitduel met Roda JC (0-2 winst) was het spel van Feyenoord ook al niet top, maar ook toen werd er gewonnen.

"We hebben na de winterstop zes punten uit twee wedstrijden gepakt, drie keer gescoord en twee keer de 'nul' gehouden. Daar gaat het toch om", weet Van Bronckhorst.

Concurrentie

Door de zege heeft Feyenoord nu acht punten voorsprong op nummer twee Ajax en liefst elf op PSV. De Amsterdammers komen zondag nog wel in actie tegen FC Utrecht en PSV speelt thuis tegen sc Heerenveen. Van Bronckhorst en zijn ploeg kunnen rustig toekijken of de concurrentie ook wint.

"Het belangrijkste is zelf winnen, dat hebben we weer gedaan, al ging het moeizaam. We zien wel wat de rest zondag doet."

De volgende wedstrijd van Feyenoord is het uitduel donderdag met Vitesse in de kwartfinales van de KNVB-beker. De volgende Eredivsiewedstrijd is volgende week zondag thuis tegen NEC.

