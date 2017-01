Mathias Pogba bezorgt Sparta punt bij AZ, PEC verslaat ADO

Spartaan Pogba, de broer van Manchester United-middenvelder Paul Pogba, kwam tijdens AZ-Sparta in de tachtigste minuut in het veld en kopte zeven minuten later op aangeven van Paco van Moorsel van dichtbij raak.

Na een ruststand van 0-0 was het Derrick Luckassen die AZ in de 54e minuut op voorsprong had gezet. Hij scoorde uit een vrije trap van Muamer Tankovic eveneens met het hoofd.

De 26-jarige Pogba maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Sparta. Hij kwam afgelopen zomer over van het Schotse Patrick Thistle en heeft een contract tot medio 2017 in Rotterdam.

AZ presteert dit seizoen matig in eigen huis. Van de negen duels in het AFAS Stadion dit seizoen won de ploeg van trainer John van den Brom slechts drie keer. De club staat met 32 punten uit negentien duels op de vijfde plaats.

Voor Sparta kwam er een einde aan een reeks van vier nederlagen. De formatie van trainer Alex Pastoor wacht nog wel op de eerste overwinning sinds 4 november, toen Heerenveen met 3-1 werd verslagen. Sparta staat momenteel met achttien punten dertiende.

ADO-PEC

In Den Haag pakte PEC belangrijke punten. Concurrent ADO werd met 1-2 opzij gezet door de ploeg van trainer Ron Jans. Door de zege passeerde PEC Excelsior op de ranglijst. De bekerwinnaar van 2014 staat nu vijftiende met zeventien punten. ADO heeft net zoveel punten en staat een plaats hoger.

Het duel in het Kyocera Stadion begon zaterdag leuk met kansen voor beide ploegen. Na dik tien minuten kopte Gervane Kastaneer de thuisclub uit een hoekschop van Achraf El Mahdioui op een 1-0 voorsprong. Kort daarna viel de spits uit met een oogblessure. Dat gebeurde op advies van de medische staf en tegen de zin in van de woedende doelpuntenmaker.

Na het aantrekkelijke begin zakte de wedstrijd wat in. Invaller Dennis van der Heijden miste een mogelijkheid om de marge te verdubbelen en dat kwam de thuisclub duur te staan. Kort voor rust kwam PEC Zwolle namelijk op 1-1. Kingsle Ehizibue scoorde op aangeven van Ryan Thomas.

Na 55 minuten maakte PEC Zwolle 2-1 na via een snelle counter. Danny Holla vond Ehizibue, die vervolgens Brock-Madsen in staat stelde doelman Ernestas Setkus te verschalken.

ADO probeerde daarna van alles om nog een puntje binnen te slepen, maar de spitsen waren machteloos terwijl Mike Havenaar nog altijd ontbrak door een virusinfectie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie