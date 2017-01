Mathias Pogba bezorgt Sparta punt op bezoek bij AZ

Spartaan Pogba, de broer van Manchester United-middenvelder Paul Pogba, kwam in de tachtigste minuut in het veld en kopte zeven minuten later op aangeven van Paco van Moorsel van dichtbij raak.

Na een ruststand van 0-0 was het Derrick Luckassen die AZ in de 54e minuut op voorsprong had gezet. Hij scoorde uit een vrije trap van Muamer Tankovic eveneens met het hoofd.

De 26-jarige Pogba maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Sparta. Hij kwam afgelopen zomer over van het Schotse Patrick Thistle en heeft een contract tot medio 2017 in Rotterdam.

AZ presteert dit seizoen matig in eigen huis. Van de negen duels in het AFAS Stadion dit seizoen won de ploeg van trainer John van den Brom slechts drie keer.

Vijfde

Door het puntenverlies is AZ met 32 punten uit negentien duels vijfde in de Eredivisie. Nummer vier sc Heerenveen heeft net zoveel punten, maar een beter doelsaldo. De Friezen komen bovendien zondag nog in actie tegen PSV in Eindhoven.

Voor Sparta kwam er een einde aan een reeks van vier nederlagen. De formatie van trainer Alex Pastoor wacht wel op de eerste overwinning sinds 4 november, toen Heerenveen met 3-1 werd verslagen. Sparta staat momenteel met achttien punten op de veertiende plaats.

