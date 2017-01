Rooney lost Charlton af als topscorer aller tijden Manchester United

De 31-jarige spits heeft nu 250 doelpunten gemaakt voor de 'Red Devils' in alle competities en dat is er een meer dan clublegende Sir Bobby Charlton. Begin deze maand kwam Rooney dankzij een goal in het FA Cup-duel met Reading al op gelijke hoogte met Charlton.

Rooney maakte zijn recordtreffer in het Britannia Stadium tegen Stoke uit een vrije trap. De 115-voudig international schoot de bal in blessuretijd vanaf de linkerkant in een keer binnen.

In september 2015 passeerde Rooney Charlton al als topscorer aller tijden van het Engelse elftal. Inmiddels staat hij op 53 interlandtreffers. Charlton heeft er 49.

Debuut

Rooney is bezig aan zijn dertiende seizoen bij United, dat hem in 2004 overnam van Everton. Bij zijn debuut in het Champions League-duel met Fenerbahçe (6-2) maakte hij direct drie treffers. Charlton debuteerde in 1954 en bleef de club uit Manchester tot 1973 trouw.

Charlton benadrukte na de recordtreffer van Rooney dat hij trots is op de huidige aanvoerder van United. "Hij verdient deze plaats in de geschiedenisboeken", aldus de 79-jarige Engelsman. "Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet teleurgesteld ben dat ik het record nu kwijt ben, al is het Wayne wel gegund."

Opvallend is dat Rooney veel minder wedstrijden nodig had voor het record dan Charlton. "Hij is fantastisch voor de club en het hele land", vindt Charlton. "Sinds zijn komst in 2004 is het prachtig om hem wekelijks aan het werk te zien in het shirt van United."

Ferguson

Bij het debuut van Rooney was Sir Alex Ferguson trainer van United. "Ik feliciteer Wayne met deze mijlpaal", zei de 75-jarige Ferguson in een eerste reactie op het record.

De Schot, die liefst negen seizoenen de trainer was van Rooney, verwacht dat de teller nog flink zal oplopen. "Hij gaat er nog veel meer maken dan 250. Wayne is fantastisch voor deze club. Ik hoop dat hij nog heel lang doorgaat."

