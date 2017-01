Bankzitter Bazoer ziet Wolfsburg winnen, Dortmund te sterk voor Bremen

Bazoer keer vanaf de bank negentig minuten toe in de Volkswagen Arena en wacht daardoor nog op zijn Bundesliga-debuut. Trainer Valérien Ismaël gaf Jeffrey Bruma wel een basisplaats. De Oranje-international speelde de hele wedstrijd en zag Mario Gomez tien minuten voor tijd de enige goal maken.

HSV speelde op dat moment al lange tijd met een man minder. De Zweedse middenvelder Albin Ekdal had na 33 minuten zijn tweede gele kaart gekregen.

Met de zege deed Wolfsburg zeer goede zaken in de strijd tegen degradatie. 'Die Wölfe' stegen naar de twaalfde plaats en hebben nu zes punten meer dan HSV. De club uit Hamburg staat op de zestiende plaats met vier punten meer dan hekkensluiter Darmstadt, dat een punt pakte in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (0-0).

Dortmund

Net als Wolfsburg was Dortmund te sterk voor tien man. Werder Bremen-doelman Jaroslav Drobny, die in het verleden uitkwam voor ADO Den Haag, kreeg in het Weserstadion al voor rust rood tegen de ploeg van trainer Thomas Tuchel. De Tsjech haalde in de 39e minuut een doorgebroken speler neer.

Dortmund stond op dat moment al met 0-1 voor door een goal van André Schürrle in de vijfde minuut. Na een uur spelen maakte Fin Bartels gelijk voor Bremen, maar door een goal van Lukasz Piszczek won Dortmund alsnog met 1-2.

Door de zege staat Dortmund vierde, maar Hertha BSC en Eintracht Frankfurt kunnen de achtvoudig kampioen dit weekend nog passeren. Hoffenheim blijft Dortmund dankzij een 0-2 zege bij FC Augsburg een punt voor. Sandro Wagner en Andrej Kramaric maakten de goals voor de bezoekers.

Achterin bij Augsburg maakten captain Paul Verhaegh en Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol. De ploeg van trainer Manuel Baum staat op de dertiende plaats. Het gat met Ingolstadt, dat voorlaatste staat, is zes punten.

Ingolstadt leek zaterdag een punt te gaan pakken bij Schalke 04, maar in de tweede minuut van de blessuretijd maakte Guido Burgstaller alsnog 1-0 in de Veltins Arena in Gelsenkirchen. Klaas-Jan Huntelaar keek nog altijd geblesseerd toe bij Schalke 04, dat met 21 punten in de middenmoot staat.

