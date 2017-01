Voetbal

Voetbal Wijnaldum verliest met Liverpool in spektakelstuk van Swansea Georginio Wijnaldum heeft zaterdag met Liverpool een verrassende nederlaag geleden in de Premier League. Op Anfield Road was laagvlieger Swansea City, met Leroy Fer in de basis, in een spectaculair duel met 2-3 te sterk.