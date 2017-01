United dankzij recordtreffer Rooney naast Stoke, zege Koeman met Everton

Bij Stoke-United maakte invaller Rooney diep in de extra tijd met een fraaie vrije trap de gelijkmaker. Hij loste met zijn 250e doelpunt namens United clubicoon Sir Bobby Charlton af als topscorer aller tijden van de club.

Erik Pieters had eerder namens Stoke in de eerste helft een groot aandeel in de openingstreffer. Uit zijn inzet werkte middenvelder Juan Mata de bal achter zijn eigen doelman David de Gea.

Dankzij Rooney bleven de 'Red Devils' voor de dertiende keer op rij zonder nederlaag in de Premier League. Het laatste verlies van de ploeg van trainer José Mourinho in competitieverband dateert van 23 oktober, toen Chelsea in Londen met 4-0 te sterk was.

Door het gelijkspel in het Brittania Stadium staat United zesde met 41 punten uit 22 duels. Stoke, waar naast Pieters ook Bruno Martins Indi een basisplaats had en Ibrahim Afellay inviel, is met 28 punten de nummer negen.

Everton pakte bij het scheiden van de markt de winst op bezoek bij Crystal Palace. Seamus Coleman maakte in de 87e minuut het enige doelpunt. Doelman Maarten Stekelenburg zat de hele wedstrijd op de bank bij Everton.

De ploeg van trainer Koeman bleef voor de vijfde keer op rij ongeslagen in de Premier League. Everton is met 36 punten uit 22 wedstrijden de huidige nummer zeven van de competitie. Crystal Palace is met zestien punten de nummer achttien en staat dus in de gevarenzone.

Liverpool

Bij Liverpool-Swansea was het eerder op de dag halverwege nog 0-0, maar na rust was er veel te beleven. Swansea kwam verrassend op voorsprong door twee treffers van Fernando Llorente, waarna Roberto Firmino snel voor de aansluitingstreffer zorgde.

Op aangeven van Wijnaldum tekende Firmino ook voor Liverpools tweede treffer, waarna een zege voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp alsnog in de maak leek. Gylfi Sigurdsson schoot Swansea verrassenderwijs alsnog naar de winst.

Wijnaldum werd in de laatste minuut gewisseld bij Liverpool en en hetzelfde gold voor Fer bij Swansea. Marvin Emnes, Mike van der Hoorn en Luciano Narsingh ontbraken in de selectie van de Welshe club.

Het verlies tegen Swansea betekende duur puntenverlies voor Liverpool in de strijd om de titel. De 'Reds' bleven steken op 45 punten uit 21 duels en staan daarmee derde. Swansea verliet de laatste plaats en is nu zeventiende met achttien punten.

Van Aanholt

Patrick van Aanholt kende een vervelende middag met Sunderland. De 'Black Cats' gingen met 2-0 onderuit bij West Bromwich Albion en zakten daardoor naar de laatste plaats in de Premier League.

Marten de Roon was met Middlesbrough in eigen huis niet opgewassen tegen West Ham United. De Londense ploeg won met 1-3. Het duel tussen Bournemouth en Watford, waar Daryl Janmaat inviel bij de bezoekers, eindigde in 2-2.

Later zaterdag, om 18.30 uur, spelen Manchester City (vijfde) en Tottenham Hotspur (tweede) nog tegen elkaar. Koploper Chelsea en nummer vier Arsenal komen zondag in actie. Chelsea neemt het thuis op tegen Hull City en kan bij winst het gat met Liverpool vergroten tot tien punten. Arsenal treft in eigen huis Burnley.

