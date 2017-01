Mourinho staat open voor terugkeer 'professional' Memphis bij United

"Ik denk dat het belangrijk is dat Manchester United de controle houdt en hem kan terughalen, want Memphis is in potentie een heel goede speler. Ik zou niet weten waarom hij niet terug zou kunnen keren", aldus Mourinho vrijdag op de site van Manchester United.

Olympique Lyon rondde maandag de transfer af van Memphis, die bij de huidige nummer vier in Frankrijk een contract heeft getekend tot medio 2021.

De voormalig aanvaller van PSV kwam dit seizoen bij United niet in de plannen voor van Mourinho. Toch vindt de Portugees dat Memphis daar weinig aan kon doen. "We hebben gewoonweg heel veel aanvallers in de selectie. Memphis is een geweldige professional die heel hard heeft gewerkt voor zijn kans."

Mourinho is dan ook van mening dat veel mensen een verkeerd beeld van de aanvaller hebben. "Er zijn mensen die denken dat Memphis niet is geslaagd bij United, omdat hij zich alleen maar bezighoudt met dure kleding en grote auto's. Maar dat is echt totaal niet waar. Eigenlijk heb ik alleen maar goede dingen te zeggen over hem."

Van Gaal

Memphis werd in 2015 door toenmalig manager Louis van Gaal naar Manchester United gehaald. In anderhalf seizoen bij de 'Mancunians' kwam de 27-voudig international van Oranje tot 53 wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde.

Hoewel Memphis niet uit de verf is gekomen bij United, vindt Mourinho niet dat Van Gaal in 2015 een fout heeft gemaakt door de aanvaller naar Old Trafford te halen.

"Hij liet hele goede dingen zien in de Eredivisie en op het WK van 2014. Dus ik snap wel dat Van Gaal hem heeft gehaald. Misschien is Memphis in de 18 maanden bij United niet geslaagd, maar hij is nog heel jong. Hopelijk doet hij het goed in Lyon."

