Zivkovic merkt bij FC Utrecht-supporters de rivaliteit tegen Ajax

"Je merkt dat de wedstrijd wat specialer is dan normaal", vertelt Zivkovic voor de camera van NUsport. "Utrecht heeft deze wedstrijd de afgelopen acht jaar niet verloren in de Galgenwaard, dus dat proberen we zondag weer te doen."

De rivaliteit merkt de 20-jarige spits vooral op het internet, waar hij veel berichtjes krijgt van fans. "Op mijn Instagram schrijven Utrecht-supporters dat ik moet winnen zondag, terwijl Ajax-supporters juist zeggen dat ik niet mijn best moet doen en niet moet scoren."

In de eerste confrontatie tussen FC Utrecht en Ajax van dit seizoen scoorde hij niet, hoewel hij destijds alleen op de keeper af ging. "Uit bij Ajax had ik een grote kans gemist ja, maar aan mij de taak om zondag de kans wel af te maken als ik hem weer krijg."

De huurling van Ajax gaat zich in ieder geval niet inhouden met juichen bij een doelpunt. "Als ik scoor, dan doe ik waar ik op dat moment aan denk. Maar ik moet eerst maar zorgen dat ik speel, dat het team goed speelt en dat we winnen."

Leeuwin

Ook Utrecht-verdediger Ramon Leeuwin merkt aan alles dat de wedstrijd van zondag anders is dan alle andere. "Je hoort het om je heen als je supporters tegenkomt of de berichten op social media leest. Ik speel nu een paar jaar in Utrecht en ik weet dat deze wedstrijd altijd leeft."

Voor Leeuwin is alle aandacht van de supporters alleen maar goed voor de motivatie. "Het is een aparte wedstrijd. Je wordt meegenomen door de supporters op de tribune. De wedstrijd van het jaar, uitverkocht huis. Daar krijg je automatisch meer energie van."

Bij Utrecht moeten ze misschien nog wel meer letten op Leeuwin, dan op de aanvallers van Ajax. In zijn tijd bij Utrecht scoorde de 29-jarige Amsterdammer meer doelpunten voor Ajax (twee), dan voor Utrecht zelf (één). "Die statistiek zegt mij niks. Je speelt veel wedstrijden in het betaald voetbal en toevallig tegen Ajax raak ik twee keer een bal verkeerd. Zondag moet het maar andersom gebeuren."

