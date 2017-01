Ajacied Younes lijkt op tijd fit voor uitduel met FC Utrecht

De buitenspeler viel afgelopen zondag geblesseerd uit tegen PEC Zwolle (1-3 winst). Hij kampte met een bovenbeenblessure en werd vervangen door de debuterende Justin Kluivert.

Ajax wacht een lastige opgave bij FC Utrecht. De Amsterdammers wisten de laatste zeven competitiewedstrijden in de Galgenwaard niet te winnen.

Daarbij steekt FC Utrecht in goede vorm. De club is al tien competitieduels op rij zonder nederlaag. Met een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord kan Ajax zich niet veel misstappen meer permitteren in de titelrace.

Trainer Peter Bosz kan nog niet beschikken over Bertrand Traoré, die in de Afrika Cup uitkomt. Ook voor de geblesseerden Abdelhak Nouri (gebroken middenhandsbeentjes) en Vaclav Cerny (rug) komt de wedstrijd tegen FC Utrecht te vroeg.

El Ghazi

Anwar El Ghazi, de tweede keus voor de positie op de rechterflank, onderhandelt nog steeds met het Franse Lille over een overgang. "Maar in theorie kan hij tot het einde van het seizoen blijven. Of zelfs nog langer'', zei Bosz vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

De oefenmeester gaat niet voor een vertrek van El Ghazi liggen. "Ik ga niet zeggen dat hij niet meer weg mag, maar als hij blijft is de kans wel kleiner dat we er nog iemand bij halen. Vaclav heeft vrijdag weer buiten getraind en met Justin hebben we er ook een optie bij. Ik vind dat de club heel zorgvuldig moet kijken naar de invulling van die plek. Het gaat om kwalitiet, niet om kwantiteit."

Bosz is het oneens met de supporters die zeggen dat er voor belangrijke wedstrijden als tegen FC Utrecht al iemand gehaald had moeten worden. "De kans is groot dat het een buitenlandse speler wordt en dan heeft hij tijd nodig om te wennen. Voor de wedstrijd tegen Utrecht was dat sowieso kort dag geworden."

"Natuurlijk hadden wij hem liever al gehad, maar ik vind het goed van Ajax dat ze ook naar de eigen jeugd kijken. Afgelopen zomer hadden we ook Vaclav, die zich goed ontwikkelde. Als die ontwikkeling wat langer duurt, moet je naar alternatieven kijken. Hetzelfde geldt nu voor Justin, die dient zich wel aan."

