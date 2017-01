Halve finale Copa del Rey in zicht voor Atletico Madrid na ruime zege

Atletico Madrid had weinig moeite met Eibar, de nummer 9 in de Primera Division. Na 25 minuten werd een doelpunt van Stefan Savic terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Antoine Griezmann, die in de competitie moeite heeft met scoren, was in de 28e minuut wel trefzeker voor zijn ploeg na opzichtig grabbelen van doelman Yoel Rodriguez. De keeper kwam bij een hoekschop veel te ver uit zijn doel en miste de bal volledig. Jose Gimenez kopte de bal naar de Fransman, die de bal met zijn hoofd in het lege doel tikte.

Na een scrimmage voor de goal van Eibar maakte Angel Correa na 60 minuten spelen de 2-0.

Invaller Kevin Gameiro, die in de 63e minuut in de ploeg kwam voor doelpuntenmaker Correa, gooide na vijf minuten met een kopbal de wedstrijd definitief in het slot.

De return voor een plek in de halve eindstrijd wordt woensdag in het Ipurua Municipal Stadium afgewerkt.