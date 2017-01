Barcelona en Atletico winnen in Copa del Rey, AS Roma door in Coppa Italia

FC Barcelona ging met Jasper Cillessen de basis op bezoek bij Real Sociedad. Het was voor de oud-Ajacied zijn zesde duel in het shirt van de club.

Verder koos Luis Enrique voor de gebruikelijke namen, met het aanvalstrio Neymar, Luis Suarez en Lionel Messi. De coach stond dan ook voor een lastige taak, omdat Barcelona in 2007 voor het laatst won in San Sebastian.

De Catalanen begonnen sterk en in de 20e minuut werd Neymar neergehaald in het zestienmetergebied. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan en schoot onberispelijk raak: 0-1.

Barcelona was lange tijd de bovenliggende partij, maar zag dat Real Sociedad na een uur spelen wat meer van zich af ging bijten. Grote kansen leverde dat niet op. In de slotfase kreeg Sergio Canales nog een goede mogelijkheid, maar zijn schot ging over het doel van Cillessen.

De return in Camp Nou wordt donderdag afgewerkt.

Atletico Madrid

Atletico Madrid had weinig moeite met Eibar, de nummer 9 in de Primera Division. Na 25 minuten werd een doelpunt van Stefan Savic terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Antoine Griezmann, die in de competitie moeite heeft met scoren, was in de 28e minuut wel trefzeker voor zijn ploeg na opzichtig grabbelen van doelman Yoel Rodriguez. De keeper kwam bij een hoekschop veel te ver uit zijn doel en miste de bal volledig. Jose Gimenez kopte de bal naar de Fransman, die de bal met zijn hoofd in het lege doel tikte.

Na een scrimmage voor de goal van Eibar maakte Angel Correa na 60 minuten spelen de 2-0.

Invaller Kevin Gameiro, die in de 63e minuut in de ploeg kwam voor doelpuntenmaker Correa, gooide na vijf minuten met een kopbal de wedstrijd definitief in het slot.

De return voor een plek in de halve eindstrijd wordt woensdag in het Ipurua Municipal Stadium afgewerkt.

AS Roma

In Italië heeft AS Roma de kwartfinale van de Coppa Italia bereikt. In het Stadio Olimpico waren de Romeinen veel te sterk voor Sampdoria: 4-0.

Bij AS Roma zat Kevin Strootman 90 minuten op de bank. Ook zonder de Nederlander had de thuisploeg het overwicht. In de 39e minuut drukten de Romeinen dat uit in cijfers toen Radja Nainggolan met een volley van buiten het strafschopgebied raak schoot.

Edin Dzeko werd vlak na rust bediend door Stephan El Shaarawy en schoot oog-in-oog met doelman Christian Puggioni met links raak. In de 61e minuut waren de rollen omgedraaid. Met een goede diepe pass bereikte de Bosnische spits de Italiaan, die de bal subtiel over Puggioni wipte voor de 3-0.

Omdat er in de Coppa Italia geen returns zijn, was de wedstrijd na de treffer van El Shaarawy definitief gespeeld. Clublegende Francesco Totti mocht na ruim een uur spelen onder luid gejuich invallen voor Dzeko. Ondanks enkele kansen kwam de 40-jarige middenvelder niet tot scoren.

Dat lukte Nainggolan in de slotminuten nog wel een keer met een kopbal: 4-0. AS Roma treft in de kwartfinale Cesena.