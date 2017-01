Senegal eerste kwartfinalist Afrika Cup, Algerije verliest van Tunesië

Senegal had vier minuten nodig om de zege veilig te stellen. In de tiende minuut zorgde Liverpool-speler Sadio Mané met een intikker voor de openingstreffer, drie minuten later schoot Henri Saivet raak uit een vrije trap.



Bij Algerije passeerde Aissa Mandi zijn eigen doelman, waarna Naïm Sliti namens Tunesië de wedstrijd besliste uit een penalty. De Algerijnse aansluitingstreffer van Sofiane Hanni viel pas in blessuretijd.



Door de overwinning heeft Senegal zes punten uit de eerste twee duels, zonder een tegendoelpunt te incasseren. Daarmee is het al zeker van de kwartfinale. De eerste wedstrijd won Senegal met 2-0 van Tunesië.

Algerije moet vrezen voor uitschakeling. Na de 1-1 tegen Zimbabwe in de eerste wedstrijd in groep B en de nederlaag van donderdag heeft de ploeg net als de Zimbabwanen één punt. Tunesië bezet nu de tweede plek in de poule met drie punten.

Mané

Senegal begon donderdag goed aan de wedstrijd in Franceville en had na 13 minuten spelen al tweemaal gescoord. Mané tikte van dichtbij de bal binnen na een fout in de opbouw bij Zimbabwe. Drie minuten later was het Saivet die fraai raak schoot uit een vrije trap.



Door de flitsende start was het duel al vroeg beslist. Zimbabwe ging op jacht naar de gelijkmaker, maar was niet bij machte om de Senegalese muur te slechten. In de open wedstrijd kreeg ook de kwartfinalist nog enkele grote kansen om een grotere score neer te zetten.

Algerije

Eerder op donderdagavond stelde Algerije teleur tegen Tunesië in Franceville. Vlak na rust kwam het Tunesië van bondscoach Henryk Kasperczak op voorsprong door de Algerijnse aanvoerder Mandi, die een schot van Youssef Mnakni uit een onmogelijke hoek ongelukkig tot eigen doelpunt promoveerde.

De Algerijnen hadden met tien man verder moeten gaan toen Faouzi Ghoulam aanvaller Wahbi Khazri vloerde in het zestienmetergebied. Ghoulam werd gespaard met een gele kaart, maar moest wel toekijken hoe Sliti de strafschop koeltjes benutte: 0-2.

De ploeg van de Belgische bondscoach Georges Leekens bleek niet bij machte om nog serieus weerstand te kunnen bieden. De aansluitingstreffer van Hanni in de 91ste minuut kwam te laat om nog een punt uit het vuur te slepen.



Maandag wordt beslist wie in groep B met Senegal naar de kwartfinale gaat. Om 20.00 uur speelt Senegal tegen Algerije en Zimbabwe tegen Tunesië.