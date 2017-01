Manchester United lost Real af als rijkste club ter wereld

Vorig jaar stond Real nog bovenaan de jaarlijks door Deloitte gepubliceerde 'Money League'. Dit jaar is ook FC Barcelona Real voorbij, al is het verschil tussen de Spaanse topclubs miniem: 620,2 tegen 620,1 miljoen euro.

De top vijf wordt gecompleteerd door Bayern München (592 miljoen euro) en Manchester City (524 miljoen), beide clubs klommen een plaats ten koste van Paris Saint-Germain.

De lijst met twintig clubs wordt gedomineerd door de Premier League. Acht van de dertig clubs komen uit de Engelse competitie. Deloitte sluit niet uit dat dankzij een lucratieve televisiedeal alle clubs uit de Premier League volgend jaar in de top dertig staan.

Uit de Primera Division is naast FC Barcelona en Real alleen Atlético Madrid in de top twintig vertegenwoordigd. Er staan drie Duitse clubs in die top twintig en vier Italiaanse clubs, waarvan Juventus op de tiende plaats het hoogst genoteerd is.

Ajax

De totale inkomsten van de twintig best verdienende clubs - exclusief transferopbrengsten - stegen met 12 procent naar 7,4 miljard euro.

Ajax was in 2014 met 107,6 miljoen euro aan inkomsten de laatste Nederlandse club die de top dertig haalde (27). Napoli sluit nu de lijst af; de nummer dertig komt uit op 142,7 miljoen euro.

"Manchester United heeft op commercieel gebied fenomenaal gescoord", lichtte Dan Jones namens Deloitte toe. De 'Red Devils' haalden 71 miljoen euro extra op, hoewel het optreden vorig seizoen onder toenmalig trainer Louis van Gaal in de Champions League geen succes was.

De 'Red Devils' werden in het miljoenenbal in de groepsfase uitgeschakeld en eindigden in de Premier League als vijfde.