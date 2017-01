Memphis in Frankrijk voor afronding transfer naar Olympique Lyon

Olympique-voorzitter Jean-Michel Aulas bevestigde woensdagavond al dat de clubs een principeakkoord hebben bereikt. De club heeft ook een foto getwitterd van Memphis en zijn zaakwaarnemer in Lyon.

De verwachting is dat de transfer donderdag wordt afgerond en Memphis tot medio 2021 tekent bij de huidige nummer vier van de Ligue 1. Naar verluidt is een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro gemoeid met de transfer.

Lyon is de tegenstander van AZ in de zestiende finales van de Europa League, maar mocht de transfer worden afgerond dan mag Memphis niet in actie komen tegen de Alkmaarders. De 27-voudig Oranje-international speelde voor de winterstop al namens United in de Europa League en dus is hij in dat toernooi niet speelgerechtigd bij een nieuwe club.

PSV

Het contract van Memphis in Manchester loopt nog tot medio 2019, maar onder trainer José Mourinho komt hij slechts sporadisch aan spelen toe. De 'Red Devils' betaalden anderhalf jaar geleden 34 miljoen euro voor de aanvaller. Na een goede start kreeg hij vorig seizoen al steeds minder speeltijd onder toenmalig trainer Louis van Gaal.

Als Memphis in Lyon tekent dan levert dat PSV opnieuw geld op. Naar verluidt krijgen de Eindhovenaren meer dan een miljoen euro en dat is opgebouwd uit een solidariteitsvergoeding en een opleidingsvergoeding. Sparta, de club waar Memphis drie jaar lang in de jeugdopleiding speelde, incasseert ongeveer 50.000 euro.

Trainer Ronald Koeman zei in november dat hij Memphis graag de kans geeft bij Everton, maar het ziet er dus naar uit dat de speler voor de Franse Ligue 1 kiest.

Bekijk het programma en de stand in de Ligue 1