Schalke 04 verwacht Huntelaar half februari terug op groepstraining

Voetbal

Voetbal Invaller Traoré speelt met Burkina Faso gelijk tegen Gabon op Afrika Cup Bertrand Traoré is er woensdag met Burkina Faso niet in geslaagd om gastland Gabon te verslaan op de Afrika Cup. Het duel in de tweede speelronde van groep A eindigde in een 1-1 gelijkspel.