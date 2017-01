Aanvoerder Janssen verlengt contract bij FC Utrecht tot medio 2020

In het nieuwe contract is een optie opgenomen voor nog een extra jaar, meldt FC Utrecht woensdag op de site van de club.

De 30-jarige Janssen kwam in de zomer van 2013 als huurling over van FC Twente. Aan het einde van zijn eerste seizoen in de Domstad werd hij definitief vastgelegd door FC Utrecht. Eerder kwam de Limburger ook uit voor VVV-Venlo en Roda JC.

Utrecht-trainer Erik ten Hag is blij met de contractverlenging van zijn captain. "Janssen is al jaren een stabiele factor voor FC Utrecht. Eerder op het middenveld, maar nu ook in zijn nieuwe rol als verdediger. Hij is een intelligente speler met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel."

Janssen mocht tijdens zijn loopbaan één Super Cup in de lucht houden bij FC Twente. Twee keer was hij verliezend finalist van de KNVB-beker, meest recent met FC Utrecht in het vorige seizoen.

De aanvoerder van Utrecht speelde in totaal 373 wedstrijden in het betaald voetbal, waarin hij 43 keer scoorde.