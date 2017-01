Makaay en Wouters ook volgend seizoen assistent bij Feyenoord

Feyenoord heeft de aflopende contracten van Makaay (41) en Wouters (56) met één jaar verlengd tot medio 2018, melden de Rotterdammers woensdag op de site van de club.

"We zijn blij dat we er met Jan en Roy na enkele prettige gesprekken snel uit zijn gekomen", aldus technisch directeur Martin van Geel. "We hebben veel vertrouwen in de huidige technische staf en het is goed voor de club dat de samenwerking op deze manier wordt gecontinueerd."

Wouters, die in het verleden hoofdtrainer was bij Ajax en FC Utrecht, is sinds de zomer van 2015 assistent van Van Bronckhorst. "Ik ben trots dat ik bij deze club werk en dat ik dat ook de komende anderhalf jaar blijf doen", zegt de oud-international.

"Het is erg prettig werken met deze trainersstaf, waarmee we iets moois aan het bouwen zijn. Dat ging in het eerste seizoen met vallen en opstaan, maar zeker na de bekerwinst is bij iedereen het besef gegroeid dat er nog veel meer in zit. We willen de ingeslagen koers graag voortzetten en in dat opzicht is het fijn dat we als staf langer bij elkaar blijven."

Spitsentrainer

Makaay is bezig aan zijn tweede seizoen als spitsentrainer en analist bij Feyenoord. "Toen ik hoorde dat zowel de club als hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst graag wilde dat ik mijn contract zou verlengen, hoefde ik niet lang na te denken", stelt de oud-spits van de club.

Wouters en Makaay zullen volgend seizoen ook samen verantwoordelijk blijven voor Jong Feyenoord.

Van Bronckhorst, die ook geassisteerd wordt door Jean-Paul van Gastel, verlengde begin dit jaar zijn verbintenis tot medio 2019 bij de koploper van de Eredivisie.

