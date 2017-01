Van As nieuwe manager voetbalzaken ADO Den Haag

Van As zal in ieder geval tot het einde van het seizoen aan de club verbonden blijven, zo meldt ADO op zijn website. De oud-speler van de club gaat zich onder andere bezig houden het eerste elftal en de jeugdopleiding.

"We hebben de afspraak gemaakt om de komende vijf maanden aan elkaar te wennen. Er is van twee kanten de intentie uitgesproken om daarna voor langere tijd met elkaar door te gaan. We hebben gesproken over een termijn van twee jaar", vertelt Van As.

Hij is bij ADO de opvolger van John Metgod, wiens aflopende contract vorige zomer niet werd verlengd.

Van As heeft bij zijn aanstelling duidelijke doelen gesteld voor het komende half jaar. "Er moet meer rust en eenheid komen. Jongens vanuit de jeugd moeten langzaam gebracht worden en de tijd krijgen om te wennen aan het Eredivisie-niveau."

Europees voetbal

"Er zijn heel veel clubs met dezelfde ambitie als ADO", denkt Van As. "Het is heel makkelijk om te roepen dat we Europees voetbal willen halen, maar zorg eerst maar eens dat je in januari of februari zeker weet dat je volgend seizoen nog in de Eredivisie speelt."

De 44-jarige Leidenaar kwam als speler al uit voor de Hagenaars. Tussen 2002 en 2004 speelde hij zestig officiele wedstrijden. In 2003 werd hij met ADO kampioen van de Eerste Divisie.

Van As was eerder actief als scout bij ADO Den Haag en vanaf 2010 was hij vier jaar lang technisch directeur bij NAC Breda.

ADO Den Haag staat momenteel veertiende in de Eredivisie. Zaterdag staat een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma.

