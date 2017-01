44-jarige doelman Egypte houdt nul in Afrika Cup-duel met Mali

El-Hadary, die in eigen land onder contract staat bij Wadi Degla SC, had geen basisplaats in de groepswedstijd in Port-Gentil in Gabon. Halverwege kwam hij in het veld als vervanger van de geblesseerde doelman Ahmed Al-Shenawy.

El-Hadary kreeg de voorkeur boven oud-Feyenoorder Sherif Ekramy, die de andere doelman is in de selectie van de Argentijnse bondscoach Hector Cupér. Ondanks zijn hoge leeftijd hield hij redelijk eenvoudig zijn doel schoon, al kwam dat ook doordat Mali amper kansen wist te creëren.

Pas in de slotfase redde El-Hadary knap op een inzet van de Malinees Moussa Marega. Omdat ook Egypte op het hobbelige veld weinig gevaar wist te stichten bleef het 0-0.

WK-record

De 44 jaar en twee dagen oude El-Hadary debuteerde 21 jaar geleden in de nationale ploeg van Egypte en won in 1998 al de Afrika Cup met zijn land. Ook in 2006, 2008 en 2010 veroverde hij de titel met de 'Farao's'.

De doelman, die in Europa alleen actief was voor het Zwitserse FC Sion, heeft bijna 150 interlands achter zijn naam staan, maar denkt nog niet aan stoppen. In 2018 wil hij in Rusland de oudste speler ooit worden op een WK. Dat record staat sinds 2014 op naam van de destijds 43-jarige Colombiaanse doelman Faryd Mondragon.

Mogelijk komt El-Hadary zaterdag weer in actie op de Afrika Cup, omdat het niet zeker is of Al-Shenawy dan al hersteld zal zijn van zijn blessure. Egypte speelt dan zijn tweede groepswedstrijd tegen Uganda.

De andere wedstrijd dinsdag in groep D ging tussen Ghana en Uganda. De Ghanezen wonnen met 1-0 door een benutte strafschop voor rust van André Ayew.