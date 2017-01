Sunderland uitgeschakeld in FA Cup, Stuivenberg gelijk bij Genk-debuut

Sunderland verloor de replay tegen Burnley met 2-0 op Turf Moor. Tien dagen geleden scoorden beide ploegen niet in het Stadium of Light.

Sam Vokes zette de thuisploeg dinsdag vlak voor rust op voorsprong en in de slotfase velde Andre Grey het vonnis over de 'Black Cats' van David Moyes, die Van Aanholt negentig minuten liet staan.

Christian Benteke hielp Queens Park Rangers naar de vierde ronde van het belangrijkste Engelse bekertoernooi. De Belgische spits scoorde in de replay tegen Bolton Wanderers twee keer: 2-1.

De amateurs van Lincoln City, uitkomend op het vijfde niveau, stuntten door met 1-0 te winnen van Championship-club Ipswich Town. Competitiegenoot Sutton United verraste op bezoek bij derdedivisionist AFC Wimbledon (1-2).

Barnsley sneuvelde na verlenging tegen Blackpool, dat twee niveaus later speelt (1-2). Fleetwood Town, dat in League One speelt, verloor op eigen veld van tweededivisionist Bristol City (0-1).

Stuivenberg

Stuivenberg kon zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van KRC Genk niet winnen. De Nederlander zag zijn ploeg in de eerste bekerwedstrijd tegen KV Oostende met 1-1 gelijkspelen. Op 31 januari is de return in de halve finales van de Croky Cup.

Genk deed zichzelf in Oostende tekort. De ploeg van de 46-jarige Stuivenberg, voormalig assistent van Louis van Gaal bij Manchester United, miste in de uitwedstrijd te veel kansen. Kevin Vandendriessche bracht in de 21e minuut de thuisclub op voorsprong. Roeslan Malinovski maakte tien minuten na de rust gelijk.

De Nederlander Marco Bizot verdedigde het doel van Genk. In de andere halve finale speelt Zulte Waregem woensdag thuis tegen Eupen.

Dost

Sporting Lissabon werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Portugese beker. Basisspeler Dost en invaller Castaignos stapten met een 1-0 nederlaag van het veld op bezoek bij Chaves.

Dost had in de absolute slotfase nog de kans om een verlenging af te dwingen, maar de spits van Oranje schoot op de lat. Rafael Lopes had even daarvoor de enige treffer op het scorebord gebracht namens de subtopper in de Liga NOS.

Zaterdag slaagden de hoofdstedelingen er ook al niet in om te winnen bij Chaves. Het competitieduel eindigde in 2-2, ondanks twee goals van Dost. Estoril won met 2-1 van Academia.

Internazionale

In Italië plaatste Internazionale zich na verlenging voor de kwartfinales van het bekertoernooi. Antonio Candreva bracht in de extra tijd de beslissende 3-2 tegen Bologna op het scorebord in Stadio Giuseppe Meazza.

De Milanezen koesterden na veertig minuten al een comfortabele marge van twee door goals van Jeison Murillo en Rodrigo Palacio, maar de bezoekers kwamen langszij via Blerim Dzemaili en Godfred Donsah. In de achtste minuut van de verlenging werd de eindstand bepaald door Candreva.

Stadgenoot AC Milan, Juventus, Napoli en Fiorentina schaarden zich ook al bij de laatste acht in de Coppa Italia. Woensdag volgen de resterende drie duels in de achtste finales: Lazio-Genoa, AS Roma-Sampdoria en Sassuolo-Cesena.