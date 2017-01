Costa na vermeende verbanning terug op trainingsveld Chelsea

Afgelopen zaterdag ontbrak de 28-jarige Costa nog in de selectie van de 'Blues' voor de competitiewedstrijd tegen Leicester City (0-3 winst).

Volgens de officiële lezing van Conte was de clubtopscorer er niet bij vanwege een rugblessure, maar Engelse media meldden dat de aanvaller om disciplinaire redenen buiten de selectie werd gehouden door Chelsea.

De rest van de Chelsea-selectie kreeg zondag en maandag vrijaf na de overwinning op regerend landskampioen Leicester, waar Costa een individueel programma afwerkte op het trainingscomplex van de Londenaren.

China

Costa zou vrijdag op het trainingsveld gebotst zijn met Conte uit onvrede over een geweigerd bod van de Chinese club Tianjin Quanjian, die een jaarsalaris van zo'n 35 miljoen euro in gedachten had voor de in Brazilië geboren Spanjaard.

Yuhui Shu, eigenaar van Tianjin Quanjian, heeft inmiddels echter laten weten dat zijn club zich heeft teruggetrokken vanwege een nieuwe 'buitenlandersregel' in de Chinese Super League.

Of koploper Chelsea zaterdag al weer een beroep doet op Costa in de competitiewedstrijd tegen Hull City is nog niet bekend. De spits is met veertien goals momenteel gedeeld topscorer in de Premier League.

